Helle Gjøl Sveistrup, til venstre, blev overrasket af den sjællandske sygeplejerske-formand, Helle Dirksen, der kom for at prise hende. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Her er årets sygeplejerske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er årets sygeplejerske

Slagelse - 06. november 2020 kl. 14:55 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Hun er en god kollega, der er med til at udvikle specialet og kompetenceudvikle kollegerne på børneafdelingen på Slagelse Sygehus. Sådan står der blandt andet at læse i begrundelsen for, at Dansk Sygepleje Råd Kreds Sjælland har giver Helle Gjøl Sveistrup årets sygeplejepris.

- Jeg blev rørt, overrasket, glad og stolt, fortæller Helle Gjøl Sveistrup, der har arbejdet på børneafdelingen i knap fire år.

Hun var indkaldt til et møde med tillidsrepræsentanten, da hun blev hentet af sin afdelingssygeplejerske, som førte hende videre til prisoverrækkelsen, som sygeplejerskernes kredsformand, Helle Dirksen, stod for.

Så var der blomster, rosende ord i både tale og skrift, som nu er kommet i ramme, og 5.000 kroner.

- Jeg vidste godt, at jeg var nomineret, og det, der betyder mest for mig, er, at det var mine kolleger, der havde indstillet mig til prisen, fortæller den 37-årige sygeplejerske.

Hun forklarer, at det med kompetence-udviklingen ikke mindst hænger sammen med et behov, der er opstået, efter at børneafdelingen er vendt tilbage til Slagelse fra Næstved, for med flytningen faldt flere, erfarne kolleger fra.

Helle Gjøl Sveistrup, der bor i Haslev, er gift og har to små børn, og ved siden af det - og arbejdet - læser hun til kandidat i sygepleje.