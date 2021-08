Henny Pedersen (til venstre) gik til optikeren for at få nye briller, da hun opdagede, at hun havde en blodprop i øjet. Foto: Louis Nielsen Foto: Katja Hansson

Henny troede, hun skulle have nye briller, men havde en blodprop i øjet

Henny Pedersen tog til sin optiker, da hun følte, hendes syn var blevet værre. I stedet fik hun at vide, at hun skulle tage på hospitalet med det samme - hun havde fået en blodprop i øjet.

Slagelse - 20. august 2021

73-årige Henny Pedersen fra Slagelse havde døjet med dårligere syn og hovedpine, da hun tog til optikeren for at få undersøgt synet. Ved synsprøven kunne optikeren dog se, at noget var galt, og få dage efter konstaterede øjenlægen, at Henny Pedersen havde en blodprop i øjet.

Den historie fortæller Louis Nielsen i en meddelelse til Sjællandske med en opfordring om, at voksne får foretaget et tjek af deres øjne, hvis de oplever forandringer i dem.

Startede med hovedpine Henny Pedersen er en travl pensionist, så da hun begyndte at få hovedpine, tænkte hun først, at det måtte være på grund af de mange gøremål.

- Jeg farer rundt til arrangementer og venner og familie, når tiden og Corona tillader det. Derfor tænkte jeg ikke nærmere over det, da jeg begyndte at få hovedpine, fortæller Henny Pedersen.

Sammen med sin mand, Preben Pedersen, bor hun i en lejlighed i Slagelse midtby, og da hun en dag stod og kiggede ud ad vinduet, opdagede hun, at hendes syn var blevet dårligere.

- Jeg blev enig med Preben om at bestille en tid ved min optiker, og jeg forventede bare, at jeg skulle ned og have et par nye og lidt stærkere briller, fortæller hun, men da Henny Pedersen satte sig til rette i stolen og fik foretaget en synstest med sundhedstjek hos Louis Nielsen, var meldingen en helt anden.

Tydelige, røde prikker Yvonne Albrektsen var Henny Pedersens optiker.

- Yvonne kiggede op og sagde, at jeg skulle til lægen hurtigst muligt, fortæller Henny Pedersen.

- "Du skal afsted med det samme", sagde hun. Jeg fik en akuttid sammen dag med hjælp fra Yvonne.

Yvonne Albrektsen har over 20 års erfaring, og hun fortæller om øjet:

- På billedet kan jeg se 6-7 røde prikker, som træder tydeligt frem. De viste sig som små aflange blødninger, og jeg var slet ikke i tvivl om, at Henny skulle videre til øjenlægen med det samme, fortæller hun.

Yvonne Albrektsen kontaktede straks den lokale øjenlæge, som hurtigt fandt en tid til Henny.

Fra øjenlægen blev Henny henvist til Roskilde Sygehus, hvor lægerne konstaterede en blodprop i højre øje, som Henny Pedersen nu er i behandling for.

- Jeg går til behandlinger hver tredje måned på sygehuset og til tjek hver måned. Jeg døjer ikke med hovedpine mere, og jeg kan nu igen selv tråde min symaskine, fortæller Henny Pedersen.

Få tjekket øjnene I Dansk Blindesamfund, der er en interesseorganisation for mennesker med synshandicap, anbefaler man i stor grad at passe på øjnene gennem regelmæssige synstest for at være på forkant med forandringer i synet.

- Vi oplever flere tilfælde, hvor personer kunne have reddet deres syn, hvis de ligesom Henny havde besøgt optikeren. Mange tager deres syn for givet, selv om synssansen er den vigtigste for rigtig mange danskere, siger Ask Løvbjerg Abildgaard, Landsformand i Dansk Blindesamfund.

Det eneste, Henny Pedersen fortsat døjer med, er nattesynet, men det planlægger hun sig ud af sammen med sin mand, Preben.

- Vi har børn i København, som vi besøger tit. Vi kører tidligt om dagen, så vi stadig kommer afsted i bilen, mens det er lyst. Det er en lille skavank. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det kunne være gået, hvis jeg ikke havde fået undersøgt øjnene, fortæller Henny Pedersen.