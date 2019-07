Se billedserie Rundviser Amanda Elisabeth Poulsen præsenteres ved starten af rundvisningen.

Hemmelighed om Trelleborgfund ved rundvisning

Slagelse - 08. juli 2019

Udvalgte lørdage og søndage har Trelleborg guidede rundvisninger, hvor det koster 50 kroner at deltage. Sjællandske tog med søndag, hvor rundviseren var 24-årige Amanda Elisabeth Poulsen. Hun er til næste sommer færdig som arkæolog fra Københavns Universitet, bor i Hvidovre og fik jobbet som rundviser ved at søge det.

Naturligvis klædt i vikingetøj bød hun velkommen med en glad konstatering af, at med over 20 deltagere var det en af de hidtil største rundvisninger i år. Der kan maksimalt deltage 30.

Lad det været skrevet med det samme. Rundvisningen på en time både inde og ude er alle 50 kroner værd. Formidlingen af den spændende vikingehistorie er inddragende og herlig humørfyldt. Selv hemmeligheder bliver det fortalt. For eksempel om det sensationelle eneste bevarede vikingeskjold af træ, der blev fundet ved Trelleborg i 2008.

- I må altså ikke sige det til nogen, men det gik ikke lige så godt med det skjold, I ser foran jer, da det skulle udgraves. For at sikre det var en jernplade skubbet ind under jorden, hvor det lå, ligesom der var støbt gips uden om for at holde på jorden. Både jernplade, jord og skjold skulle løftes op samlet, så udgravningen af det sensationelle fund kunne ske indendørs stille og roligt for ikke at ødelægge noget, berettede en veloplagt Amanda Elisabeth Poulsen, mens spændingen steg blandt vi lyttende.

- Desværre havde nogen glemt det om balance, så da kranen løftede, tippede det hele, og jordfirkanten med skjoldet røg ned. Jeg er sikker på, at det pinlige uheld har udløst en stribe meget lidt pæne ord. Ingen blev dog fyret, og det lykkedes at sikre skjoldet, sagde Amanda Elisabeth Poulsen.

Mellem de mange fortællinger kommer der også fakta, om de cirka 500 beboere der levede på Trelleborg. Så godt fortalt, at man faktisk husker mange af dem efter rundvisningen.

Alle ved, at kopien af vinkingehuset på Trelleborg er forkert udvendig, men størrelsen passer. Så de op til 40 beboere har sovet tæt, hvilket også var nødvendigt for at holde varmen, som kun et enkelt bål leverede om vinteren. At dørene er små, er ikke fordi, vikinger også var små, men for at holde på varmen og forhindre de kolde vintervinde i at blæse gennem huset.

Inden i huset blev publikum inddraget i en velkendt dramatisk historie om at skyde et æble af hovedet på en dreng.

Også arkæologerne har ifølge Amanda Elisabeth Poulsen en lidt hemmelig måde at løse gåder om uforklarlige fund.

- Der er to af vikingehusene ved Trelleborg, hvis placering ikke umiddelbart er logisk eller kan forklares, men så bruger vi arkæologer bare den altid sikre forklaring - nemlig at det er rituelt, lød det muntert fra Amanda Elisabeth Poulsen, da hun i sine vikingesko gik rundt på selve cementmodellen af Trelleborg og forklarede om borgens indretning.

Rundvisningen slutter øverst på ringborgens volde, som slet ikke har været så runde, som i dag. Men otte meter høje med lodrette egetræspalisader med en dyb voldgrav foran. At det har været mere end svært for fjender at indtage Trelleborg, bygget omkring år 980 af Kong Harald Blåtand, blev udfoldet på toppen af volden, hvor publikum både skulle skyde med pile, kaste med sten og spyd af den imagninære slags, så fjenderne effektivt blev slået ihjel.

Man går opløftet og klogere derfra. Prøv det selv.

Resten af året er der rundvisninger med start klokken 11 på følgende datoer: Juli: 27. 28, august: 3. 4. 10. 11. 17. 18. 24. 25. 31, september: 1. og oktober: 12. 13. 19. 20.