Helte, fantasi- og Disneyfigurer stod sammen om at »befri katten«

Skælskør: Det var ikke julens trængsel og alarm, der gjorde sig gældende på lageret i SuperBrugsen i Skælskør lørdag formiddag. I stedet var der trængsel og alarm på grund af fastelavn, og et mylder af udklædte børn var klar til at give de i sidste ende tre tønder det afgørende slag. For egentlig var der kun hængt to tønder af træ op mellem lagerreolerne, men med et væld af især små udklædte bysbørn, blev der hurtigt taget initiativ til at få hængt en ekstra tønde op i pap, som de kunne få lov at slå løs på i kampen om »at befri katten«, der i denne omgang i stedet var en pose slik til hvert barn.