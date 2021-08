Se billedserie Her har 73-årige Mette Staunstrup netop fået at vide, at alle børnene vil synge og råbe hurra for hendes 50 år som folkeskolelærer. Mette Staunstrup sammenlignes ofte kærligt med Rita fra TV2-serien af samme navn. Foto: Helge Wedel

Helt utroligt: Skolelærer i 50 år hyldet på første skoledag

73-årige Mette Staunstrup hyldet af syngende elever på første skoledag. Mange spørger hende til pension, men hun betaler glædeligt for sin »hobby« som matematiklærer. For ti år siden takkede hun dronningen for medalje efter 40 års lærergerning.

Slagelse - 10. august 2021 kl. 07:16 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg bliver præsenteret som Mette 1, der byggede skolen!

Sjællandske møder 73-årige Mette Staunstrup. Hun har følelserne helt uden på tøjet på Baggesenskolens lærerværelse mandag formiddag i Korsør. Kort forinden er hun nemlig på første skoledag overrasket med hurraråb og sang af alle eleverne i skolegården, fordi hun begyndte som nyuddannet folkeskolelærer den 1. august 1971.

Et arbejde hun er fortsat med i nu 50 år.

- Når jeg hedder Mette 1, så er det fordi, jeg for år tilbage skulle vise nye lærere til rette. Vi var tre, der hed Mette, så der da kom en mere, røg det ud af mig, at hun så måtte være Mette 4, siger Mette Staunstrup. Hun underviser i matematik i 5. og 7. klasse.

Arne-pension Mette Staunstrup ryster overbærende på hovedet, da Sjællandske nævner den såkaldte Arne-pension.

- Det er rigtigt, at jeg ofte spørges til pension af kolleger, men mit arbejde er altså min hobby. De skønne børn giver mig energi og glæde, siger Mette Staunstrup.

Hun arbejder på halv tid. Og hun er godt klar over, at hun må betale for sin hobby.

- Der er så mange, der bruger penge på en hobby. Det gør jeg også, for jeg ville da have flere penge, hvis jeg valgte min tjenestemandspension, men nu er penge jo ikke alt, fastslår Mette Staunstrup.

Som Rita Hun sammenlignes ofte med skolelæreren Rita fra TV2-serien af samme navn. Foruden at være endt som ryger igen efter en pause på 16 år, så er Rita-sammenligningen mest møntet på hendes naturlige glæde og store interesse for eleverne, som gengælder den. Det var meget synligt på første skoledag med et væld af elevkram og omfavnelser.

- Ja, den der Rita-sammenligning giver også anledning til en hel del sjov og ballede, som jeg senest oplevede det med en 9. klasse, siger Mette Staunstrup.

Elsker Korsør Hun giver skønne Korsør skylden for, at hun er blevet ved lærergerningen her i så mange år, siden hun som nyuddannet blev ansat på Tårnborg Skole med tilhørende tjenestebolig. Inden jobbet på Byskolen - idag Baggesenskolen - nåede hun også at være på Halsskovskolen.

- Korsør er bare fantastisk at bo i. Det er derfor jeg er blevet, siger Mette Staunstrup, der er fraskilt, mor til to og bor på Skovklinten.

Gode og kærlige De 50 års lærergerning har ikke efterladt hende med en opfattelse af, at børn og forældre med årene er blevet meget anderledes at omgås.

- Børn i dag er hverken værre eller bedre - de er sjove, gode og kærlige. Konflikterne er færre, end da jeg selv gik i skole. Forældrene gør deres bedste for at samarbejde, som de altid har gjort, siger Mette Staunstrup.

Alene med dronningen For ti år siden takkede hun som en anden Rita pænt nej tak til dronningens fortjenstmedalje for 40 års lærergerning.

- Men jeg endte med at sige ja. Det var en meget stor oplevelse efterfølgende at være alene med dronningen og iført hvide handsker takke hende for medaljen. Jeg tror kun, at der var mig og dronningen, der havde rygepause den dag, siger Mette Staunstrup.

Hun sørgede mandag for, at alle børnene på skolen fik en »sød« pause, da hun sammen med en kollega delte flødeboller rundt i alle klasserne.