Helt plejecenter lagt ned af smitte: »Det er rigtig voldsomt«

Af Per Vagnsø

Hele 25 medarbejdere og 28 beboere på plejecentret enten er eller har været smittet. Syv beboere er i isolation og to er indlagte.

Situationen betød, at den planlagte anden vaccination mandag kun kunne gennemføres for én beboer og én medarbejder. Hvis en person er smittet efter den første vaccination, bliver det andet nemlig stik udsat.

- Det er voldsomt. Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har haft en hygiejnesygeplejerske dernede for at se, om der kunne gøres mere, men vi har ikke kunnet finde forklaringer, siger Charlotte Kaaber.