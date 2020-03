Smilene var større for cirka en uge siden, da firmaet »Skorstenfejeren Jens Brandt« fra Skælskør netop var ankommet til Livigno i Norditalien. Tre dage senere tvang corona-udbrud dem nemlig til at rejse hjem. I forgrunden ses skorstensfejermester Jens Brandt, der nu ligesom sine ansatte, er i karantæne. Privatfoto

Helt firma taget til fange i corona-karantæne: Det er ikke spor sjovt

Et skorstensfejerfirma i Skælskør har måtte gå i hjemmekarantæne efter en firmatur til Livigno i Norditalien. Fire ansatte plus skorstensfejermesteren selv sidder nu i samme hus. Ingen af dem har symptomer.

- På 14 dage ville vi kunne nå at besøge omkring 650 hjem. Også hjem med syge, svage, ældre eller børn. Alle mulige, som vi ville kunne risikere at smitte. Og den risiko løber vi ikke.

For cirka en uge siden kom de nemlig hjem fra det, der skulle have været en teambuilding- og »ryste-sammen«-tur til skisportsområdet Livigno i Norditalien. Men sådan gik det imidlertid ikke.

Ifølge skorstensfejermester Jens Brandt handler det om, at firmaet har et ansvar over for sine kunder.