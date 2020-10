Se billedserie Uddeler i Dagli´Brugsen Boeslunde, Stella Jørgensen, og formand i Boeslunde Sogn Brugsforening, Kurt Stilling, har kæmpet de seneste mange år for at få Dagli´Brugsen Boeslunde på ret køl igen.Arkivfoto

Helt bysamfund kæmper for nødlidende brugs' overlevelse

27. oktober 2020

De seneste mange år har været turbulente for Dagli´Brugsen Boeslunde. De seneste otte år har der været underskud i kassen, og i år bliver ingen undtagelse.

Et hav af tiltag har gennem årene ikke formået at vende underskud til overskud, og nu er tiden for forandring måske kommet for alvor.

Onsdag i den forgangne uge blev der holdt borgermøde i Boeslunde Hallen, hvor cirka 160 mennesker deltog, og hvor brugsens aktuelle situation og ikke mindst fremtid blev diskuteret.

Butik skal der til For at brugsen har en fremtid, er der trods alt enighed om, selv om det måske bliver under andre omstændigheder end i dag, hvor butikken som Dagli´Brugsen er en del af Coop-familien.

- Det er utrolig vigtigt, at der er en dagligvarebutik i byen, og det er vi heller ikke i tvivl om, at der bliver ved med at være, siger Kurt Stilling, der siden 2016 har været formand i Boeslunde Sogn Brugsforening.

Men hvilket setup der skal ligge bag fremtidens dagligvarebutik i Boeslunde, skal foreningens omtrent 800 medlemmer i aften tage stilling til ved en ekstraordinær generalforsamling i Boeslunde Hallen.

- Det kommer til at foregå som til borgermødet, hvor stolene bliver stillet op i en biografopsætning med god afstand mellem hinanden, og alle deltagere skal bære mundbind, indtil de har sat sig, siger Kurt Stilling og forsikrer, at det er både trygt, sikkert og i følge gældende coronaregler at deltage i generalforsamlingen.

Tre scenarier På borgermødet forleden blev der fremlagt tre scenarier for butikkens fremtid: En fusion med Dagli´Brugsen Flakkebjerg, salg af bygningen, som Boeslunde Sogn Brugsforening for nuværende ejer, eller et samarbejde med en privat købmand, som kan leje sig ind efter Min Købmand-konceptet.

- Vi har tidligere på året været i dialog med Dagli´Brugsen Flakkebjerg, som dengang trak sig, men som nu igen er i spil. Men det er en løsning, som betyder, at vi mister ejerskab til det hele, siger Kurt Stilling.

At sælge både mursten, inventar og butik er i følge Kurt Stilling en løsning, hvor der i stedet er risiko for, at Boeslunde en dag ikke længere vil have en dagligvarebutik, da en privat investor kan gøre, hvad han eller hun selv finder forgodtbefindende i fremtiden.

Den tredje løsning er drøftet med Dagrofa, som netop står bag Min Købmand, som er butikker ejet af selvstændige købmænd.

I Boeslunde Sogn Brugsforening har man i følge Kurt Stilling på det seneste skelet lidt til Kettinge på Lolland, hvor man har haft succes med netop den model.

Coop er for dyr At Coop er helt ud af billedet, når medlemmerne i brugsforeningen i aften skal stemme om butikkens fremtid skyldes i følge Kurt Stilling for store årlige omkostninger ved at være en del Coop-kooperativet.

For indeværende er det omkostninger svarende til 6,2 procent af den årlige omsætning på i omegnen af 13 millioner kroner.

- Det er faktisk ret dyrt at være en del af Coop, og det er kun blevet dyrene gennem årene, siger Kurt Stilling.

Mulig konkurs I Coop har man forholdt sig til udviklingen og planerne i forhold til den kommende generalforsamling i aften, og i går eftermiddag sendte Coop derfor en redegørelse til alle medlemmerne i Boeslunde Sogn Brugsforening.

- I skal indfri den gæld i har til Coop med det samme, og I skal fremover betale alle leverancer fra Coop kontant. Det vil efter alt at dømme medføre, at foreningen erklæres konkurs. Det kan lyde hårdt, men det kan desværre ikke være anderledes, når brugsforeningen efter at have haft underskud otte år i træk fortsætter en uændret kurs og fravælger at få hjælp fra Coop, lyder det blandt andet i redegørelsen, hvor Coop lægger op til gerne at ville deltage i aftenens generalforsamling.

Men uanset udfald af det hele, så anerkender Kurt Stilling også, at det selvfølgelig handler om, at de lokale skal handle lokalt.

Husk at handle lokalt - Problemet er, at Boeslunde ikke er en by med egne arbejdspladser. Det betyder, at alle kører et eller andet sted hen for at arbejde, og i den forbindelse kommer de forbi flere rundkørsler, hvor der ligger masser af discountbutikker. Og den ene liter mælk, som de har glemt at købe - den kan den lokale dagligvarebutik ikke overleve på, lyder opfordringen fra Kurt Stilling.

Alle der har været medlem af Boeslunde Sogn Brugsforening i tre måneder eller mere har stemmeret. Generalforsamlingen finder sted i Boeslunde Hallen klokken 19, og medlemskort og mundbind skal medbringes.