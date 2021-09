Politikerne skal debattere, om der skal andre »boller på suppen« i Slagelse Jobcenter.

Helt byråd skal snakke mangel på arbejdskraft

Formand for social- og beskæftigelsesudvalget Thomas Clausen fra Enhedslisten vakte opsigt med udtalelser i byråd om, at han aldrig havde fået henvendelser om mangel på arbejdskraft fra erhvervsdrivende. Jobcenter får samtidig bundkarakter i undersøgelse fra Dansk Industri.

Slagelse - 02. september 2021

Hvordan kan det være, at der er 1700 ledige i Slagelse Kommune, heraf 600 langtidsledige, når der samtidig skriges efter arbejdskraft til helt almindelige opgaver, som ufaglærte kan bestride?

Det spørgsmål var til debat i byrådet mandag. Det var det fordi formand for social- og beskæftigelsesudvalget Thomas Clausen fra Enhedslisten havde løftet en sag til byrådet, som oprindelig var startet af Villum Christensen fra Liberal Alliance.

Denne havde ønsket, at jobcenterchef Peter Sidelmann skulle orientere økonomiudvalget om, hvad Slagelse Kommunen konkret foretager sig for at imødekomme den akutte arbejdskraftmangel.

Herunder ikke mindst hvilke handlemuligheder kommunen bringer i anvendelse, når ledige anvises job og på forskellig vis afslår at modtage det.

- Følges der op på, om et eventuelt mislykket match skyldes forhold hos arbejdsgiveren eller den ledige, ville Villum Christensen vide.

Har aldrig fået henvendelse Bodil Knudsen (S) sagde som den første i en lang debat, at antallet af modtagere af dagpenge faktisk var faldet 25 procent på det seneste, ligesom antallet af kontanthjælpsmodtagere var faldet 17 procent.

Hun mente ikke, at det var rimeligt at lægge ansvaret for situationen kun på a-kasse og jobcenter.

- Arbejdsgiverne har også et ansvar omkring arbejdsmiljø og oplæring, sagde Bobil Knudsen.

Thomas Clausen sagde, at en redegørelse om sagen fra jobcenterchefen burde være for hele byrådet og foregå i al offentlighed.

Og så bemærkede han, at han i sine tre år som udvalgsformand på området aldrig havde fået en henvendelse fra en arbejdsgiver, der manglede arbejdskraft.

Den bemærkning fremkaldte en del udbrud fra ikke mindst Venstres Anders Koefoed og Villum Christensen.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) bemærkede da også, sikkert set i lyset af regeringens bestræbelse på at løse problemet med manglende arbejdskraft, at der selvfølgelig var kommet henvendelser til »systemet« men altså åbenbart ikke til formanden.

Selv ude om det Villum Anders Kofoed sagde direkte til Villum Christensen, at han selv var ude om, at det var gået, som det var gået.

- Du var jo selv i sin tid med til at sørge for, at Thomas Clausen blev formand for social- og beskæftigelsesudvalget, sagde Kofoed.

Han var selv en kort periode formand for udvalget i starten af valgperioden, hvor der var bredt samarbejde i byrådet, men det fik som tidligere nævnt en ende, og så røg alle de borgerlige udvalgsformænd ud.

- Dermed blev Venstres forslag om straks-aktivering også slået ned, sagde Anders Koefoed.

Det svarede Villum Christensen ikke på, men han slog fast, at andre kommuner bruger andre midler end Slagelse.

Ali Yavuz (S), der er ansat på jobcentret, sagde, at når Slagelse havde en lidt højere ledighed end landsgennemsnittet, så skyldtes det kommunens demografi (befolkningsforhold).

Han nævnte, at man har fordoblet antallet af voksenlærlinge og sagde videre, at arbejdsgiverne også har et ansvar.

Hele byrådet med Villum Christensen mente, at drøftelsen med jobcenterchefen kun skulle foregå i økonomiudvalget.

Han gik dog med til et kompromis, der gik ud på, at økonomiudvalget får en redegørelse/internt notat fra jobcenterchefen, men resten af byrådet inviteres til at deltage i efterfølgende drøftelse i økonomiudvalget.

Det interne notat opdateres og forelægges for byrådet til orientering.