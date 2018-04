Det borgerlige mindretal i Slagelse Byråd - Venstre, DF og Radikale Venstre - ønsker ændring af styrelsesvedtægten rullet tilbage. Vel at mærke i samarbejde med flertallet bag borgmesteren. Knud Vincents (V) mener, at kommunen fortjener et samarbejdende byråd. Foto: THOMAS OLSEN

Hellere samarbejde end retssag: Blå blok appellerer til flertallet

Slagelse - 06. april 2018 kl. 05:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter torsdagens byretsdom i Randers - hvor tre politikere fik rettens ord for, at de blev frataget formandsposter i en ugyldig omkonstituering i 2015 - er oppositionspartierne i Slagelse Byråd, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, nu endnu mere sikre på, at deres klagekurs er den rette.

De agter at klage til Ankestyrelsen over flertallets beslutning om en ændring af styrelsesvedtægten, som forrige mandag betød, at blå blok mistede deres fem udvalgsformandsposter og flertallet i flere udvalg. En beslutning, der skar i antallet af udvalg. Fra ni til syv.

De er også parate til at gå rettens vej, men slår nu midlertidigt bremsen i. Partierne har sent torsdag aften sendt en opfordring af sted til flertallet i form af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance, hvor de indbyder til en drøftelse, der gerne skulle munde ud i en tilbagerulning af den ændring af styrelsesvedtægten - og dermed den ændrede udvalgsstruktur - som blev besluttet i sidste uge.

- Vi mener ikke, at Slagelse Kommune skal kastes ud i endnu en negativ pressesag, hvor halvdelen af byrådet slæber kommunen i retten for uretmæssig ændring af styrelsesvedtægten, som i Randers viste sig at være ulovlig, skriver de.

- For hvem vinder på en retssag? Ingen. Lad os hellere få talt om tingene, beslutningen rullet tilbage og starte et nyt samarbejde, tilføjer Venstres gruppeformand, Knud Vincents, som tager dommen i Randers ad notam.

Han mener, at han og de øvrige 14 mandater i mindretalsgruppen har en god sag ved en eventuel klage til Ankestyrelsen. Det samme siger kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Samarbejdet er dog værd at foretrække, siger han. Også inden man går til en klageinstans eller sågar rettens vej.

- Vi er stærkt optaget af at få ro og samarbejde, og med dommen i Randers mener vi, at en tilbagerulning vil give det afsæt, der skal til for at sikre udvikling for vores kommunes medarbejdere, borgere og virksomheder, lyder det endvidere i skrivelsen, som er sendt til de fire partier bag borgmester John Dyrby Paulsen torsdag aften.

