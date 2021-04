Helle Vncentz har i sin seneste roman brugt dramaet fra sit eget liv til at skabe en rørende og modig roman om at vokse op og leve med fortidens skygger. Privatfoto

Helle Vincentz går i ny roman fra det fiktive til det virkelige drama

Helle Vincentz har netop udgivet bogen: Jorden under mig. En bog der, modsat hendes tidligere spændingsromaner, er en bog, hvor hun har researchet ligeså meget indad som udad.

Slagelse - 18. april 2021 kl. 15:44 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Jørgen Vincentz Jørgensen tog en dag i 1987 en skelsættende beslutning. Livet var blevet for meget, de ubetalte regninger for mange, drikkeriet for omfattende og depressionen for udtalt.

- I går skød min far sig selv. Ja, det var ikke så godt«, skrev en korthåret otteårig pige dagen derpå i sin dagbog. En sætning, som pigen mere end tre årtier efter også bruger som indledning i sin bog »Jorden under mig«

For pigen voksede op og blev forfatter, og efter at have udgivet en dokumentarbog om at blive forældreløs i en ung alder og fem spændingsromaner, har hun nu skrevet om sin far.

En far som tog en alvorlig konsekvens af et liv, der var kørt af sporet midt i tid, hvor Kartoffelkuren blev et begreb for den stramme økonomiske politik, som daværende statsminister Poul Schlüter stod i spidsen for, og som gjorde livet svært for mange andre end Jørgen Vincentz Jørgensen.

Helle Vincentz hedder hans ældste datter.

Af kærlighed Hun husker ham som en far, der var rig på kærlighed men fattig på penge. En far der gerne ville, men som ikke kunne få enderne til at mødes.

- Jeg kan huske, at jeg ønskede mig de her gummiarmbånd, som var vildt populære i 80´erne, men i stedet kom min far og gav mig nogle sorte gummipakninger, som han havde fundet, men det var jo slet ikke det samme, siger Helle Vincentz.

For nylig var hun for første gang siden sin barndom tilbage på gården i Bøgelunde, hvor hun blev skabt og formet og hvor hun måtte sige et alt for tidligt farvel til sin far.

Tilbage til fortiden - Det var sådan en vild oplevelse. Mens jeg gik rundt, genoplevede jeg huset, som det var. Vores hundekurv stod dér, mit fars skrivebord, hvor der altid lå stakkevis af regninger, stod dér. Min far var dér, fortæller Helle Vincentz om besøget, som hun oplevede som i to spor. Det virkelige og det der var engang.

- Jeg har på godt og ondt haft drømt om at komme tilbage til gården så mange gange, og alt var det samme og så alligevel slet ikke, fortæller Helle Vincentz. Indkørsel var slet ikke så lang og kastanjetræet slet ikke så stort.

Bogen som hun netop har udgivet skulle have været en fagbog om Kartoffelkuren og alle de konsekvenser, som den førte med sig. Men hendes far tog al opmærksomheden.

- Jo mere jeg skrev, jo mere kunne jeg se, hvad der levede og ikke levede på skærmen, og i bund og grund var min far jo grunden til, at jeg interesserede mig så meget for emnet, siger Helle Vincentz, der nu har sat sidste punktum i »Jorden under mig«. Bogen udkom torsdag den 15. april på forlaget People'sPress. Men ét er et punktum i en bog - noget andet er livet.

Til evig tid - Det er en historie, der altid vil fylde i mig, og det har været en vild kraftpræstation at skrive denne her bog, og jeg har i den grad været i tvivl om, hvorvidt det jeg skrev, skulle læses af andre, siger Helle Vincentz. I sidste ende besluttede hun, at det skulle det.

- Om jeg viser det eller ikke viser det, så er det jo sådan det er, og sådan jeg er, men det er da lidt af en blottelse at sende bogen ud i verden, siger Helle Vincentz. Hun håber, at bogen kan være en hjælp for andre, der måske kan genkende nogle af de samme følelser af sorg, skyld og skam, som hun selv har kæmpet med.

- Jeg talte faktisk slet ikke med nogen om min fars selvmord før end efter min mors død, fortæller Helle Vincentz. Hun mistede som 23-årig sin mor, Anne-Dorthe Hessel Jørgensen, til kræft, og hun har aldrig hørt hendes version af livet før den livsforandrende dag i 1987.

Til gengæld har hun langt om længe fået talt med flere, der kendte hendes far fra før, det hele gik skævt.

En anden version - Det at have fået talt med mennesker, som har kunnet fortælle mig om en anden mere positiv og mildere mand, end ham jeg husker, det er nok noget af det, som jeg er allermest taknemmelig for ved denne bog, siger Helle Vincentz.

Bogen gav hende en anledning til at samle mod til at kontakte tidligere naboer og bekendte til familien.

- Det har virkelig været dejligt at få et indblik i min fortid på den måde, og det ikke at skulle skrive en bog ud fra et plot har været ret frisættende, siger Helle Vincentz, der lige nu har travlt med at sende sin bog godt ud i verden.

Endnu er der ikke en anden bog under opsejling, men at der er flere ord at skrive, er Helle Vincentz ikke i tvivl om.

- Jeg er et skrivende menneske, og jeg kan slet ikke forestille mig at leve uden at skrive. Men lige nu går jeg en sommer i møde uden de store planer, så jeg håber, at vejret bliver godt, siger Helle Vincentz.

Indimellem kommer hun stadig forbi Skælskør, hvor hun besøger sine forældres gravsteder eller venner og bekendte fra gamle dage.

For ganske vist er bogen skrevet færdig, men jorden under ens barndom forsvinder aldrig.