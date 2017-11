Helikopter snart væk igen

Se billedserie Tre personer - formentlig teknikere eller mekanikere fra Flyvevåbnet - var torsdag i gang med at reparere den strandede Merlin-helikopter på marken ved Ormeslev. Når helikopteren atter kommer i luften, vil dens næste destination være Flyvestation Karup. Foto: KIM BRANDT

Slagelse - 16. november 2017

Hvis man endnu ikke ved selvsyn har set den store Merlin-helikopter, der mandag aften foretog en sikkerhedslanding nær Ormeslev, så er chancen der endnu - i hvert fald en kort stund, fortæller kaptajn i Flyvevåbnet, Jesper Lyngholm.

- Planen er, at den ved egen drift skal lette senest fredag - muligvis før, siger han torsdag eftermiddag til Sjællandske.

Tanken om at få helikopteren placeret på en blokvogn og kørt væk er helt opgivet:

- Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre. Helikopteren vejer 15 tons og står på en meget fugtig græsmark, så det vil næppe gå godt, siger han.

Derfor håber han på, at det i stedet vil lykkes for teknikere at få udbedret den fejl, der i første omgang gjorde, at helikopteren måtte lande mandag aften klokken 20.

- Vi har fået oplyst, at piloten observerede nogle »unormale rystelser«, og det var derfor, han besluttede at lande på marken, siger kaptajnen.

Siden har Flyvevåbnet kontaktet producenten af helikopteren - et engelsk firma - og sendt et data-udtræk fra helikopterens computer. Ligesom mange nyere biler er mere eller mindre computerstyrelse, så har Merlin-helikopteren også en »on-board computer«, der registrerer alle funktioner.

- Uden at kende detaljerne vil man formentlig ud fra dataudskrifterne kunne se, hvad der var årsag til de unormale rystelser - og dermed også være i stand til at rette fejlen, siger kaptajnen.

Torsdag formiddag var Sjællandske atter ude for at se, om der skete noget ved helikopteren - og det gjorde der: Tre militærklædte folk gik ind og ud af helikopteren - og lignede nogen, der vidste, hvad de foretog sig.

Det var dog ikke muligt for Sjællandske at tale med dem, da hjemmeværnsfolkene var noget emsige med, hvem der måtte nærme sig helikopteren. Faktisk blev avisen bedt om legitimation og skulle endda vise pressekort.

Vi spurgte senere kaptajn Jesper Lyngholm hvorfor det hele skulle være så »hemmeligt«.

- Det er nu ikke særlig hemmeligt. Det er nok mere et udtryk for, at det er en uvant situation for alle. Det er jo ikke hverdagskost, at en helikopter lander på en civil mark og står der i dagevis, så jeg vil gætte på, at hjemmeværnsfolkene blot udfører deres opgave lige efter bogen, siger han.

Men at helikopterens tilstedeværelse er blevet kendt, er der ingen tvivl om. I de cirka 15 minutter, avisen var til stede torsdag formiddag, kørte 10-15 biler meget langsomt forbi på vejen for at få et glimt af den sjældne gæst, som efter alt at dømme vil være væk igen senest fredag.