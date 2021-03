Helhedsplan får kras modtagelse i boligområde: Fejes af bordet i flere bestyrelser

Den boligsociale helhedsplan, En Fælles Indsats, der skal løbe frem til 2025, er blevet stemt ned i fire afdelingsbestyrelser i Ringparken i Slagelse. Formænd, der ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget, kritiseres dog for at »demonstrere magt med beboerne som gidsler.«

Den boligsociale helhedsplan, En Fælles Indsats, har tidligere fået kritik for ikke at løse de udfordringer, beboerne oplever i hverdagen. Forslaget til en fornyet plan for Ringparken og Sydbyen i Slagelse samt Motalavej i Korsør får nu lignende, knubbede ord med på vejen, allerede inden den overhovedet er vedtaget politisk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her