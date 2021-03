Heldigvis sjældent

Mandag var det ikke noget kønt syn, for der var mågerne gået i gang med det døde marsvin, der søndag blev fotograferet i brændingen på Knivkær Strand ved Frølunde af lige om snart 78-årige Kurt Rehder.

- Jeg går tur to gange hver dag langs stranden uanset vejret. Ikke med hunden men med avisen Sjællandske, som jeg giver til min svoger, siger Kurt Rehder.

Det er heldigvis et sjældent syn med døde store fisk på Knivkær Strand.

- I de 50 år jeg har gået der, har jeg set to døde sæler, to døde klumpfisk og nu altså også to døde marsvin, siger Kurt Rehder.