Heldagsskolen i Korsør lukker

Slagelse - 04. maj 2018

Når det næste skoleår går i gang, er det slut med at have en særskilt heldagsskole under Broskolen i Korsør. Heldagsskolen lukker ned, fordi Slagelse Kommune har vurderet, at der i det nye skoleår ikke er elever nok på skolen til at kunne skabe et godt tilbud til børnene.

- I november 2016 vedtog Slagelse Kommune en ny visitationspraksis, som betyder, at vi skal inkludere flest mulige børn i almindelige skoletilbud. Det gjorde vi, fordi undersøgelser viser, at børnene har større chancer for at klare sig bedre videre i uddannelsessystemet, hvis de bliver inkluderet, siger Per Kensø, der er skolechef i Slagelse Kommune.

- På Heldagsskolen har vi gennemgået alle eleverne, der går 17 elever p.t. - og 13 af dem er klar til at komme over på et såkaldt brohold, hvor de bliver en del af en »almindelig« klasse, men samtidig modtager specialundervisning. Det foregår på selve Broskolen. De sidste fire elever bliver tilknyttet Slagelse Heldagsskole, fordi vi vurderer, at vi ikke kan skabe et godt nok specialtilbud til fire elever, forklarer Per Kensø.

- Det er den bevægelse vi gerne vil se. Når vi har elever, som har særlige behov, vil vi gerne hjælpe dem med de mindst mulige indgreb i deres almindelige skoleliv, siger Per Kensø.

Han forklarer også, at alle heldagsskolens forældre har været inviteret til informationsmøde den 12. april.