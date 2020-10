Heidi arbejder i mandsdomineret branche: »Det er ikke særlig fedt, hvis man skal skylle sine trusser i et rum fuld af mænd«

Maleren Heidi Quistgaard forstår godt, hvis arbejdsgivere ikke har lyst til at stille dyre skurvogne op, som kun er for kvinder. På byggepladsen til et nyt campus i Slagelse kan hun dog låse døren for at få privatliv. At alle nye skurvogne snart indrettes, så de giver den mulighed, er en god idé, mener hun.

Foto: Anders Ole Olsen