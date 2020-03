Heftig debat om gratis pizza til sygeplejersker

Han tilbød derfor gratis pizza som tak til dem for deres indsats - »det eneste I skal gøre er at komme forbi og vise jeres hospitals-ID, så kvitterer vi med en pizza. Vi vil gerne vise, at vi kan stå sammen«, stod der i opslaget.

Rosende kommentarer strømmede ind, men mange skrev også og spurgte, om de gratis pizza også gjaldt social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og lastbilchauffører etc. med argumentet, at de også var hverdagens helte i coronakrisen.

Det fik følgende reaktion fra Kasper Anthoni: »Alle der føler sig snydt over en skide pizza, burde fandme skamme sig. Det er lægerne og sygeplejersker, der ser og oplever ting. Ingen ville ønske for sine kære, at de kommer til og stå med liv og død i hænderne i sådan en grad, som ingen havde forestillet sig. Påskøn de måske redder en af jeres kære, i stedet for at gå op, om I kan få en gratis pizza. De er og bliver hverdagens helte. Tak for jer.«