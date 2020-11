Havvindmøller sat på pause

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en mail fra Energistyrelsen, som sætter planerne i bero. Vi er uforstående over for, at regeringen nu bremser vores havvindmøllepark, siger Knud Erik Andersen.

- Det er et meget uheldigt tidspunkt, fordi vi efter otte års sagsbehandling nu står over for at sætte gang i anlægsfasen af projektet, som vi forventer vil medføre anlægsinvesteringer på tre-fire milliarder kroner. og flere tusinde arbejdspladser, imens arbejdet står på. Derudover er vi i fuld gang med at udvikle Power-to-X planer for det nedlagte Stigsnæs-kulkraftværk, som vi ser store perspektiver ved både for at gøre transportsektoren grønnere i Danmark, men også til at revitalisere området ved Stigsnæs, siger en ærgerlig Knud Erik Andersen, der nu må væbne sig med mere tålmodighed.