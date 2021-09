Også på Bornholm bliver der kæmpet for henholdsvis havvindmøller og fugleliv. En kamp som European Energy følger tæt, da udfaldet her kan få afgørende betydning også for Omø Syd. Arkivfoto

Havvindmøller og fugleliv kolliderer ikke kun ved Omø Syd

I European Energy har de i øjeblikket deres øjne rettet mod Bornholm, for en afgørelse om havvindmøller i forbindelse med energiø Bornholm kan måske også få afgørende betydning for den planlagte havvindmøllepark Omø Syd.

Slagelse - 22. september 2021 kl. 08:50 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Udviklingsvirksomheden European Energy har længe forsøgt at realisere deres planer for havvindmølleparken Omø Syd.

Indtil videre uden held på grund af modstand fra flere kanter. Sidste og afgørende kæp i hjulpet satte miljøminister Lea Wermelin (S), da hun var med til at udpege et specifikt fuglebeskyttelsesområde, der skal være til gavn for områdets fugleliv - herunder edderfuglen - men som samtidig er til gene for planerne om en havvindmøllepark samme sted.

European Energy har i den forbindelse forsøgt at tale for en ændring af den planlagte grænsedragning for det udpegede fuglebeskyttelsesområde for at give plads til både edderfugle og havvindmøller, som ifølge virksomheden sagtens kan leve side om side og dermed gavne både klima og fugleliv. Et ønske der ikke er blevet imødekommet.

Samme problematik Nu er en tilsvarende problematik relevant syd for Bornholm, hvor planlagte havvindmøller i forbindelse med energiø Bornholm nu ser ud til at måtte vige pladsen til fordel for et nyt fuglebeskyttelsesområde. Her er det dog ikke edderfugle men andefuglen havlit, der er årsagen bag ønsket om et beskyttelsesområde. Imidlertid bliver der også her arbejdet for en løsning, der kan tilgodese både klima og fugle ved en ændret grænsedragning.

- Hvis grænsedragningerne af fuglebeskyttelsesområdet ved Bornholm bliver ændret, således at energiø Bornholm kan realiseres, så ville det være meget mærkeligt, hvis det samme ikke kan ske ved Omø Syd, siger Knud Erik Andersen, der er administrerende direktør i i European Energy.

Og netop derfor vil European Energy og Knud Erik Andersen nu følge sagen på Bornholm tæt, da en afgørelse her let kan få afgørende betydning på den planlagte havvindmøllepark Omø Syd, da problematikken og udfordringerne er de samme.