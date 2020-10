European Energy har produceret en video om Omø Syd havvindmøllepark, som forklarer, hvorfor det er vigtigt at bygge havvindmøller for at sikre den grønne omstilling. Man kan se videoen her: www.vimeo.com/468447926

Havvindmøllepark ventes klar i 2023

European Energy har netop indsendt ansøgning om etableringstilladelse for havvindmølleparkerne Omø Syd og Jammerland Bugt.

Slagelse - 17. oktober 2020 kl. 13:54

Annonceringen kommer godt fem måneder efter, at Energistyrelsen godkendte miljøundersøgelserne, som ligger til grund for projekterne. På den baggrund har European Energy allerede igangsat tekniske undersøgelser af havbunden i projektområderne og ser frem til at gennemføre projekterne.

Knud Erik Andersen, CEO i European Energy, udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag har indsendt ansøgningerne om etableringstilladelse for vores to havvindmølleparker Omø Syd og Jammerland Bugt. Vi ser frem til at præsentere vores endelige design for parkerne og løfte sløret for møllevalg inden udgangen af 2021, så vi kan iværksætte byggeriet i 2023 og tilslutte møllerne senere samme år.

European Energys ansøgning om etableringstilladelse følger Energistyrelsens retningslinjer for »åbendør-projekter« og skal føre til enighed om den endelige tidsplan med Energistyrelsen.

500.000 husstande får grøn strøm

Inden European Energy formelt kan få tilladelse til at etablere havvindmølleparkerne, skal der udarbejdes et tillæg til miljøundersøgelserne, som præsenterer det endelige design herunder også det endelige valg af vindmøller.

- Vores havvindmølleparker Omø Syd og Jammerland Bugt har været gennem en omfattende ansøgningsproces, der indtil videre har varet i otte år. Vi håber nu at have taget sidste skridt i ansøgningsfasen, så vi kan komme videre og snarest muligt i gang med at stille møllerne op til havs. Vores havvindmølleparker vil forsyne mere end 500.000 husstande med grøn strøm og er centrale elementer for at sikre klimamålene i Danmark og EU, da de vil reducere den årlige CO2-udledninger med over 750.000 tons, siger Knud Erik Andersen.

European Energy påbegyndte udviklingen af projekterne tilbage i 2012 under den såkaldte »åbendør-procedure«.

-kim