Havvindmøllepark skal bidrage til grøn transport

Slagelse - 01. oktober 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

European Energy er i gang med at udvikle et stort projekt med kystnære havvindmøller syd for Omø.

I den forbindelse kigger European Energy i disse måneder nærmere på, hvordan selskabet i samarbejde med andre virksomheder kan etablere et større Power-to-X-samarbejde ved Stigsnæs, syd for Skælskør.

- Vores kystnære havvindmøller kommer til at producere store mængder grøn strøm til de sjællandske forbrugere. Strømmen bliver billigere end fra normal havvind, og den ønsker vi også at bruge i et Power-to-X anlæg, som vi lige nu kigger på mulighederne for ved Stigsnæs, fortæller Knud-Erik Andersen, der er CEO i European Energy i en pressemeddelse.

Han understreger, at det kan være med til at skabe fremtidens grønne brændstoffer og bidrage til at reducere drivhusgasudledningerne fra transportsektoren.

Stigsnæs er i følge European Energy et ideelt sted at placere en Power-to-X hub, der er en betegnelse for flere teknologier, hvor man laver brint på el, der er produceret på vedvarende energi.

Den altoverskyggende forudsætning for at opnå succes med Power-to-X er store mængder billig grøn strøm og adgang til distributionsinfrastruktur.

Ved Stigsnæsværket er begge dele tilstede. Store mængder grøn strøm vil blive ført i land fra Omø vindmølleparken, der med sin kystnære placering vil kunne levere strøm til en pris, der i følge European Energy er lavere end for traditionelle havvindparker.

Når de grønne brændstoffer er blevet udvundet, er distribution til verdensmarkedet mulig via den eksisterende havn, der allerede har infrastruktur til at distribuere blandt andet gas via skib til slutbrugere.

- Hos European Energy arbejder vi dagligt med at finde konkrete løsninger på at bekæmpe klimaforandringerne. Samtidig leder politikere med lys og lygte efter muligheder for at gøre transportsektoren grøn. Det vil vi gerne være med til, og der er rigtigt gode lokale forhold, der gør, at vi kan udvikle Stigsnæs til et grønt Power-to-X-område, udtaler Knud Erik Andersen.

European Energy har endnu ikke lagt sig endeligt fast på, hvilken specifik produktion, der skal ske ved Stigsnæs, men er lige nu i forhandlinger med en række selskaber, der vil kunne producere og aftage de grønne brændstoffer produceret ved Stigsnæs.