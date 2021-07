Se billedserie Mulighederne for at kaste sig ud i vandsport var mange og alsidige. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Havnebassinet skal man da lege i

Trods en vejrudsigt, der lovede regn, holdt det tørt lørdag ved Halsskov Færgehavn. Og dog - de fleste blev faktisk ret våde.

Slagelse - 04. juli 2021 kl. 13:33 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Selv om musikken fra mobildiskoteket All Around skabte en insisterende og konstant lydkulisse ved Halsskov Havn det meste af lørdagen, så var lyden af plask også en kontinuerlig del af dagen og arrangementet Aqtive Days.

Et arrangement, som er det fjerde i rækken af sin slags, og som har vandet i de tidligere færgelejer ved Halsskov Færgehavn som sit våde omdrejningspunkt.

- Vi vil gerne vise, hvad havnen og området kan bruges til, og hvordan man kan lege i vandet på mange forskellige måder. Vi har masser af gode sandstrande, men det her kan noget andet og har en anden attraktionsværdi, siger Søren Villeberg.

Han er en af initiativtagerne bag Aqtive Days, der indtil videre er blevet lidt større fra år til år. I år er Big Splash blevet tilføjet som en aktivitet, og navnet siger næsten det meste - og især fordi der fra molen og til vandkanten ved den gamle færgehavn er hele fire meter.

Frit fald Men det afholdt ikke hverken voksne eller børn fra at hoppe ud i den »bundløse« havn fra både udspringstårn, trampolin og oppustelige vandrutsjebaner i et væk.

Det hele heldigvis holdt i god ro og orden af professionelle udsprings-folk.

For publikum, der fandt vej trods en overskyet omend lun dag, var det hele et stort tag selv-bord, da ingen aktiviteter kostede noget. Selv kaffen var gratis takket være Korsørs eneste bank, Spar Nord.

Så om man havde lyst til en tur i kajak, et prøvedyk, instruktion i at stå på wakeboard, et udspring eller andet - ja så var det bare at iføre sig en våddragt og kaste sig ud i det.

God opbakning - Det hele er blevet muligt takket være støtte fra både Slagelse Kommune, Korsør Erhvervsforening, Korsør Turistforening, der også er medarrangør, og Korsør Bykontor, fortæller Søren Villeberg, der også nævner Korsør Kulturhus og Slagelse Musikhus som begge har haft en finger med i spillet i forhold til de konstante rytmer fra All Around.

Men udover den økonomiske del af det, så er et væld af frivillige folk fra flere forskellige foreninger med strand og vand som fællesnævner, dem der, ifølge Søren Villeberg, er at takke for, at Korsør Aqtive Days er, hvad det er.

Højt at flyve På hjørnet af en af de gamle moler, er en 11-årig pige fra Slagelse på vej ned af en lang stige. Da hun når ned til vandet, møffer hun sig ud for enden af en lang og rund luftpude. Ude for enden venter hun - foldet let sammen og med hænderne samlet bag sin bøjede nakke og med mavemusklerne godt spændte - helt som hun er blevet instrueret til at gøre.

Øjeblikket efter flyver hun op i luften og lander i vandet med et kæmpe plask, da en af springerne fra Big Splash-teamet er hoppet ned på luftpuden i den modsatte ende.

- Vores håb er, at vi kan være med til at give publikum en fed oplevelse på vandet, og at det kan inspirere dem til at ville mere, siger Søren Villeberg.

Og en fed oplevelse fik vist både pigen fra før og mange andre i Korsør i lørdags, hvor også cykelryttere fra Team All Star kiggede forbi, selv om de vist slet ikke blev våde af andet end sved fra cykelturen fra Kalundborg til Korsør.

Foreningerne bag Aqtive Days er Korsør Cable Park, Svøm Slagelse Korsør, volleyklubben Vestsjælland, Korsør holder sammen og Korsør Bykontor.