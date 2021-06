Se billedserie Formanden for de omkring 80 kolonihaver ved brandskolen Stig Theede har ikke tillid til jordprøverne fra haverne. Senest har kommunen offentliggjort, at prøver fra en nærliggende eng ved en fejl viste indhold af PFOS. Foto: Helge Wedel

Haveformand: PFOS-prøver virker forkerte

Jordprøverne fra kolonihaverne svinger voldsomt, selv om de tages i de samme haver. Haveformand kalder det utrygt. Han har ikke tillid til prøverne fra NIRAS. Kommunes leder af miljøafdelingen har fuld tillid til prøverne og varsler informationsmøde for haveejerne. Gravid PFOS-forgiftet har født

19. juni 2021

- Jeg synes, at vi får nogle søforklaringer om, hvorfor jordprøver fra de samme haver kan svinge så meget. I en af haverne har jorden været urørt i årevis. Første prøve viser voldsomt meget PFOS, mens den næste prøve slet ingenting viser. Det giver for mig ikke mening, siger Stig Theede. Formanden for haveforeningen Rundingen placeret langs med den stærkt PFOS-forurenede Korsør Brandskole føler sig utryg. Han har ikke tillid til, at jordprøverne fra NIRAS er retvisende.

Kommunen har netop offentliggjort de nyeste resultater om PFOS i jordprøver fra kolonihaver samt bund og vandprøver for Korsør Nor.

I forbindelse med de nye resultater skriver kommunen: »vi har tidligere fortalt, at NIRAS har målt høje værdier af PFOS på engen ved Grevens Træer..... NIRAS har nu taget tre nye prøver, og de viser PFOS koncentrationer, som svarer til baggrundsniveauet, hvilket tyder på, at der var tale om en fejl i de første prøver.«

For Stig Theede understreger eksemplet fra Grevens Træer blot, at også prøverne fra kolonihaverne kan være behæftet med fejl. Han mener, at kommunen burde finde et andet firma til at undersøger haverne for PFOS.

- Jeg har selv fulgt med rundt, når jordprøverne er taget. De bruger det samme spyd, så hvis det ikke renses godt nok, så kan jord fra de forskellige haver jo blive blandet sammen, siger Stig Theede.

Tillid til prøver Afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg har fuld tillid til prøverne fra NIRAS.

- Det er et professionelt firma med stor ekspertise og erfaring i jordforureninger. Når prøverne i haverne er forskellige, skyldes det, at de er taget forskellige steder i haverne for at afgrænse, hvilke områder der er forurenet med PFOS, siger Jette Jungsberg.

Hun har ikke umiddelbart nogen forklaring på de tilsyneladende forkerte prøver fra engen ved Grevens Træer.

Informationsmøde Jette Jungsberg varsler informationsmøde for haveejerne, når NIRAS ved udgangen af juli har gjort rapporten om PFOS-forureningen færdig.

Det er fredag ikke lykkedes Sjællandske at opnå kontakt til den seniorprojektleder hos NIRAS, der står for arbejdet med PFOS-sagen i Korsør.

Tre haver forurenet Ifølge de seneste prøveresultater omfatter PFOS-forureningen tre haver, hvor jord dybere nede nu skal analyseres yderligere. PFOS-indholdet i det øverste jordlag er målt til mellem 32.000 nanogram og 204.000 nanogram pr. kilo jord, hvilket er en overskridelse af jordkvalitetskriteriet, som er på 30.000 nanogram pr. kilo jord

PFOS i noret Kommunen har selv taget bundprøver og vandprøver i noret ud for giftgrøften og op mod svømmehallen. Højeste værdier findes nær grøften med 3600 nanogram PFOS pr. kilo tørstof. I vandprøverne er der 48, 77, og 64 nanogram PFOS pr. liter vand, hvilket er overskridelse af anbefalinger for badevand på 20 nanogram pr. litervand.

Ingen afsmitning En badeprøve viser, at der tilsyneladende ikke er den store afsmitning fra havbunden til vandet. Ved en badeprøve hvirvles bundsedimentet op. Her viser vandprøver, som er taget henholdsvis før og efter, man har rodet i havbunden på samme sted, stort set de samme niveauer af PFOS - henholdsvis 77 og 76 nanogram pr. liter vand.

Møde næste uge Jette Jungsberg oplyser, at alle PFOS-resultater fra noret er sendt ind til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg havde håbet på møde i denne uge, men det bliver først i næste uge, hvor vi får besked om, hvorvidt vi skal opretholde skiltningen om at undgå vandkontakt i Korsør Nor, siger Jette Jungsberg.

Fisk i næste uge Fødevarestyrelsen oplyser, at det også bliver i næste uger, at der kommer resultater om PFOS i nyfangede skrubber og rejer fra noret.

PFOS-forgiftet har født Kenneth Nielsen oplyser, at hans datter Cecilie Roland i onsdags fødte en pige. Cecilie Roland er PFOS-forgiftet. (se fakta nederst)

- Fødselsvægten var 3550 gram, og alt ser heldigvis helt normalt ud, siger Kenneth Nielsen med tilføjelsen, at hun også gik nogle dage over terminen.

Sammen med otte andre børn er Cecilie Rolands to øvrige børn indkaldt til ekstra undersøgelser hos børnelæge, efter blodprøver viste forhøjede tal - formentlig udløst af, at børnene har spist det PFOS-forgiftede kalvekød.

Fakta om målt PFOS Gravid mor: 77 nanogram per mililiter blod svarende til 77.000 nanogram per liter.

(Drikkevand må højst indeholde 2 nanogram pr. liter og badevand 20 nanogram pr liter)

Grøftens mudder/jord: 6.100.000 nanogram pr. liter - efter oprensning 2.700.000.

Grøftens vand: 9000 nanogram pr. liter

Norets bund: Tre punkter i lige linje ca. 100 meter ud fra grøften: 10.000, 3000 og 790 nanogram pr. liter tørstof.

Norets vand: Ud for Korsør Lystskov 18 nanogram, 16 nanogram ved svømmehallen og ved Tyreengen 9 nanogram pr.liter - øvrige målepunkter rundt i noret ingen PFOS. Målinger nær giftgrøften - 48, 77, og 64 nanogram PFOS pr. liter

Øvre grundvand i kolonihaver: 420 og 210 nanogram PFOS pr. liter vand.

Kalvekød: 156, 180, 189 og 230 nanogram pr. gram

Frossen ål: 2,4 nanogram pr. gram

Rejer: 0,7 nanogram pr. gram

(Der må højest være 4,33 nanogram pr. gram fisk)

Jord i kolonihaver: Mellem 32.000 og 204.000 nanogram PFOS pr. kilo jord i øverste lag. Jordkvalitetskriteriet tillader højest 30.000 nanogram pr. kilo jord.

(PFOS nedbrydes ikke i naturen, men ophobes i fødekæden)

