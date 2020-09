Tidligere Slagelse-vognmand, der har gået fri trods fransk dom for smugling, blev sidste år sat bag tremmer. Nu vender han hjem til Danmark.

Hashdømt smuglervognmand får lov at afsone i Danmark

Slagelse - 30. september 2020 kl. 19:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Lige siden en 68-årig lokal vognmand sidste år blev udleveret til Frankrig til afsoning af en syvårig smuglerdom, har han håbet på en returbillet.

Den sikrede en dommer ved Retten i Næstved onsdag eftermiddag.

Således kan Jørn Lisberg med tidligere adresse i Kongsmark Strand nu rejse til Danmark, hvor en celle venter på ham.

Konverteringen af den franske dom til en dansk sker helt i tråd med lovgivningen. Da de franske myndigheder efter flere års jagt i sommeren 2019 lykkedes med at sætte kløerne i vognmanden, blev en udlevering fra Danmark nemlig betinget af, at han på sigt kunne få lov at afsone i Danmark.

Dømt endeligt i efteråret Hans brøde består i at have overtrådt den franske narkotikalovgivning i 2014 ved indsmugling af 103 kilo hash. Derfor blev han in absentia idømt syv års fængsel i 2016 ved Retten i Mont-de-Marsan.

Det er dog ikke første gang, han har overtrådt love rundt i Europa. Ej heller her til lands.

Ved Københavns Byret er han blevet dømt for smugling af 600 kilo hash, mens han i efteråret 2018 blev dømt for dokumentfalsk og for i 2015 mere præcist at have forsøgt at indregistrere en nu afmeldt Mercedes-Benz hos en autohandler.

Udeblivelsesdommen, som er denne sags kerne, blev i efteråret sidste år desuden prøvet igen. Denne gang med en tilstedeværende Jørn Lisberg, som atter fik syv års fængsel.

Modtog dommen Hvad Jørn Lisberg selv siger til afgørelsen onsdag, er uvist. Hans forsvarsadvokat, Per Justesen, der ved Retten i Næstved afløste den egentlige forsvarer, Stefan Møller Jørgensen, var dog hurtig til at modtage på sin klients vegne, idet Jørn Lisberg selv har ønsket at komme tilbage til hjemstavnen.

Han var samtidig informeret om retsmødet onsdag via ambassaden i Paris.

»Burde rådne op« Det er dog ikke alle, der finder ønsket om afsoning i Danmark og nu tilladelsen til at vende hjem retfærdigt.

Gitte Thoft, forlovet med den dømte chauffør Torben Nielsen fra Sabro ved Aarhus, som sidste år blev standset ved den spansk-franske grænse med 987 kilo cannabis i lasten, er langtfra tilfreds.

- Han burde rådne, lød det fra hende ved udsigten til, at Jørn Lisberg kan komme til Danmark.

Torben Nielsen blev sat bag tremmer i marts sidste år med en dom på otte års fængsel, som senere blev barberet ned til seks år i den franske skygge.

Den dom fik han efter sin anholdelse den 26. februar i fjor 2000 kilometer hjemmefra. Her fandt toldere cannabis gemt blandt frugt og lignende lovlige varer, som egentlig var det gods, chaufføren troede, han skulle køre med.

Torben Nielsen var hyret af Jørn Lisberg, hvis forbindelser menes at være involveret i flere smuglertogter.

