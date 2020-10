Harsk kritik af kommune: Hjemløse føler sig ladt i stikken

Slagelse Kommune opfører sig »skammeligt« ifølge flere udsatte borgere og hjemløse, der må ty til skove og lignende i en tid, hvor muligheder for et tag over hovedet lader vente på sig. Udvalgsformand anerkender, at der er et problem

En sådan ordning foreslog Venstre og SF, efter at Slagelse Kommune efter en »skønsmæssig vurdering« havde slået fast, at udsatte ikke længere måtte bo på hotel i længere tid end seks uger, og fordi det - hvilket også er virkeligheden i dag - skorter på tilbud til den pågældende gruppe.

Det havde om muligt givet god mening, hvis byrådet i foråret havde vendt tommelfingrene i vejret for en samarbejdsaftale, der midlertidigt kunne sikre hjemløse tag over hovedet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her