Det har været et meget turbulent år for Harboes Bryggeri.

Harboe-underskud på 42 millioner kroner

Slagelse - 25. juni 2020 kl. 16:56 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et resultat før skat på minus 42 millioner kroner mod kun 10 millioner kroner sidste år blev bundlinjen for Harboes Bryggeri A/S, der torsdag fremlagde sin årsrapport 2019/2020.

- Resultaterne er utilfredsstillende, og Harboe har i løbet af året igangsat en række strategiske initiativer med henblik på at skabe yderligere effektivisering og omkostningsbesparelser. Disse tiltag viser positive resultater i regnskabsårets sidste måneder, hedder det i en udsendt meddelelse om regnskabet.

Her konstateres det, at der har været vækst i nettoomsætningen, der er steget med tre procent.

- Men resultatet påvirket af forretningsmæssige udfordringer, ledelsesændringer og strategiske tilpasninger, hedder det også i meddelelsen.

Hvor det konstateres, at resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger om et underskud i niveauet 40-44 millioner kroner.

Harboe oplyser videre, at resultatet er negativt påvirket af markedsmæssige udfordringer på en række internationale markeder, ligesom udbruddet af COVID-19 i regnskabsårets sidste måneder og et negativt resultat af aktiviteterne i Estland belaster resultatet.

Indtjeningen er desuden påvirket af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med ledelsesskifte og tilpasninger som led i implementering af strategien.

Harboe vil i det kommende år fortsætte de strategiske initiativer med henblik på at skabe omsætningsvækst og forbedret indtjening i det kommende regnskabsår.

Her forventer man, at resultat før skat vil komme til at ligge mellem 0 og 15 millioner kroner.

Administrerende direktør Søren Malling siger i forbindelse med årsrapporten, at der har været tale om et usædvanligt turbulent år i Harboes Bryggeri med store udfordringer og utilfredsstillende resultater.

- Vi har gennem de seneste måneder tilrettelagt og eksekveret på en lang række tiltag på tværs af koncernen, som skal sikre omkostningsbesparelser, øget effektivitet og og forbedrede resultater i 2020/2021. Vi ser en positiv effekt af disse tiltag i regnskabsårets sidste måneder, og vi kommer til at fortsætte indsatsen i det kommende regnskabsår med det klare mål at styrke forretningen, bygge videre på de gode relationer til kunderne og genskabe et positivt momentum i indtjeningen, udtaler Søren Mallling.

Han siger videre, at man som led i bryggeriets fokus på at skabe bæredygtig vækst og forbedrede resultater har intensiveret arbejdet med at analysere, opstille mål og implementere systemer for ansvarlighed og optimering af ressourceanvendelsen i hele værdikæden.

- Vi har fokus på at nedbringe vores klimapåvirkning, og vi ønsker samtidig at styrke indsatsen på de områder, hvor vi kan gøre en positiv forskel i forhold til blandt andet arbejdsmiljø, mangfoldighed og engagement i vores lokalsamfund. Vi har i 2019 tiltrådt principperne under Global Compact, og vi forholder os til FN's verdensmål i vores arbejde med at integrere CSR effektivt i vores forretning, siger Søren Malling.