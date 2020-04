På billedet ses Søren Malling og Ruth Schade fra Harboe ved en tidligere lejlighed, hvor de fik overrakt PwC´s Eksportpris under Slagelse Erhvervscenters »Erhvervsaward 2017«. Foto: Slagelse Erhvervscenter

Harboe Bryggeri varsler fordoblet underskud

Slagelse - 28. april 2020 kl. 12:07

Harboes Bryggeri A/S forventer nu, at årets underskud bliver i størrelsesordenen 40-44 millioner kroner mod tidligere 20-30 millioner kroner. Det skriver Finans.dk.

I en selskabsmeddelelse oplyser bryggeriet, at det har været et særdeles udfordrende år, der har »været påvirket af en række både markedsmæssige og ledelsesmæssige udfordringer, som betyder, at vores resultater bestemt ikke bliver tilfredsstillende«.

Ud over coronakrisens betydning for en virksomhed, der opererer på 90 markeder, og herunder den manglende grænsehandel, fik uenighed om den fremtidige strategi i december både daværende administrerende direktør Karina Harboe Laursen, driftsdirektøren og formanden til at forlade bryggeriet.

Finans.dk skriver, at Harboe tidligere har annonceret tilpasninger af koncernen, der er blevet dyrere end forventet, og at et ellers lovende udviklingsprojekt er blevet skrinlagt på grund af den aktuelle markedssituation.

- Den seneste udvikling med COVID-19 har sat indtjeningen under yderligere massivt pres. Men det har været vigtigt for os at fastholde momentum i arbejdet med vores strategiske indsatsområder, så vi får skabt fundamentet for en markant styrket værdiskabelse i koncernen. Dette arbejde påvirker resultaterne negativt i år, men vi kan allerede nu se, at indsatsen virker, og vi har derfor - på trods af fortsat usikre markedsvilkår - positive forventninger til udviklingen i 2020/21, lyder det fra administrerende direktør Søren Malling.

Bryggeriets regnskabsår går fra maj til april.