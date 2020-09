Manden, der sidder bag tremmer for skud med et luftgevær, skal fristforlænges i næste uge. Han er langtfra vellidt i det nabolag, han bor i. Han beskyldes blandt andet for i marts at have smadret ruder på en bil.

Har terroriseret by i årevis: 42-årig fortsat i politiets varetægt

En 42-årig mand, der er absolut ildeset i det nabolag, han ifølge beboere har »terroriseret« i årevis, har for anden gang fået forlænget sin varetægtsfængsling efter skud med et luftgevær i midten af juli.

Slagelse - 11. september 2020 kl. 16:28 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken politi eller Retten i Næstved har set anledning til at løslade en 42-årig mand fra Havrebjerg, der beskyldes for i årevis at have tyranniseret den lille by Havrebjerg nord for Slagelse.

Således er manden, der betragtes som persona non grata i byen, fortsat varetægtsfængslet. Han skal sidde bag tremmer frem til den 16. september, hvor endnu et møde ved retten er i kalenderen. Så at sige et tredje forsøg på at blive løsladt.

Manden blev fængslet i midten af juli, efter han en lørdag aften røg i karambolage med en 29-årig mand, som han ydermere endte med at skyde efter med et luftgevær.

Kendt af de fleste - og ikke for det positive

Manden har vakt adskillige forsider i løbet af de senere år. Eksempelvis da han overfaldt en syrisk mor midt på vejen, hvilket han senere blev dømt for i både by- og landsret.

Han har dog samtidig gjort sig uheldigt bemærket så mange gange, at naboer har meldt ham til politiet. Han har for eksempel en verserende sag kørende med en beboer, hvis bils ruder han mere eller mindre har indrømmet at have smadret.

Samtidig har mandens tidligere kæreste, som han har to børn med, taget bladet fra munden i Sjællandske.

Hun er ikke tilbageholdende med prædikaterne.

- Han er komplet vanvittig, lød det blandt andet i interviewet bragt i avisen den 29. august.

