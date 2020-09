Venstre, SF og Radikale Venstre har fremlagt budgetforslag, hvor nedskæringer er uundgåelige.

Har råbt op om flere penge til børn: Nu vil SF spare og fyre

- Jeg kommer aldrig nogensinde til at fyre 220 medarbejdere.

Sådan siger John Dyrby Paulsen (S), efter partierne Venstre, SF og Radikale Venstre har fremlagt et budgetforslag, hvor fyringsrunder vil være uundgåeligt.

Der skal spares på alle områder, men det er ikke en galej, borgmesteren hopper med på.

- Det siger sig selv: Det går jeg aldrig nogensinde med til. Allerede i 2021 vil det dreje sig om knap 20 pædagoger, 60 lærere, 60 medarbejdere på ældreområdet og syv i Kommunale Ejendomme. Herudover seks stillinger på det grønne område og så videre - omkring 220 medarbejdere, der skal finde sig et andet job. Det giver ikke mening, og vi er slet ikke der, hvor der skal fyres, slår han fast.

Ifølge SF's Jørgen Grüner skal der skæres ned for at redde økonomien på sigt.

- Det er rigtigt, at vi taler for minimumsnormeringer, men vi må også bare erkende, at vi står i en situation, hvor vi ikke kan undgå at måtte nedlægge stillinger, siger han.SF's Jørgen Grüner glæder sig ingenlunde over de barske realiteter og de budskaber, han sammen med Venstre og Radikale Venstre har lagt frem.

- Det er hårdt at sige som SF'er, men det er heller ikke fair at sige, at nogle bestemte områder går fri. For så står andre med byrden, og det er ikke rimeligt. Jeg forstår dog udmærket frustrationerne, siger SF'eren, der vil investere i fremtiden ved blandt andet at få analyseret de budgetudfordrede områder, herunder det særlige børne- og ungeområde, der i årevis har haft dundrende millionunderskud.

Han slår her fast, at det er vigtigt at være ærlig fra start.

- For ellers falder bomben i 2022, og så står det bare endnu værre til, siger SF'eren, der ikke kan se, hvordan besparelser kan undgås i en tid, hvor der varsles trecifrede driftsunderskud i årene, der kommer.