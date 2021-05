Se billedserie Der er gang i aktiviteterne som aldrig før på Trelleborg Golfklub Slagelses baner.

Har aldrig haft flere medlemmer

Trelleborg Golfklub Slagelse har nået de 1270 medlemmer, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til for halvandet år siden. Formand mener, at restriktioner medvirker til stigende medlemstal.

Slagelse - 31. maj 2021 kl. 12:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Nye medlemmer strømmer til Trelleborg Golfklub Slagelse.

Her i pinsen rundede man 203 medlemmer i 2021, og golfklubben er i øjeblikket oppe på 1270 medlemmer. Hvilket er det højeste antal medlemmer i klubbens historie.

Det oplyser bestyrelsesformand Per Laursen, der naturligvis glæder sig over udviklingen.

- Det skyldes ikke mindst, at vi har kørt nogle attraktive introduktionstilbud, hvor man kan komme til at spille på en ni hullers bane for omkring 1000 kroner om året. Og så har mange folk nok fået øjnene op for, at golf er en god måde at komme ud i naturen på og samtidig få motion, siger formanden.

Corona-gevinst Han glæder sig også over, at mange af de nye medlemmer er i den yngre aldersgruppe mellem 25 og 45 år.

- Der er næppe tvivl om, at corona-situationen har haft betydning, siger formanden.

Mange har været afskåret fra at dyrke andre idrætter, ligesom der har været restriktioner på at rejse.

Som tidligere omtalt i Sjællandske har corona-situationen ført til fremgang for idrætter som tennis og golf, der ikke har været pålagt helt de samme restriktioner, fordi der ikke er tale om kontaktsport og fordi sporten dyrkes udendørs.

Da Per Laursen aflagde beretning ved generalforsamlingen tilbage i november 2019 kunne han fortælle om et aktuelt medlemstal på 668.

Målsætningen fra bestyrelsen var dengang, at man i løbet af de næste fem år ville have medlemstallet til at stige med 150.

Kontingent skal ned Det tal er man som det ses nu kommet langt forbi.

Det smitter positivt af på foreningens økonomi, hvor man i et af de seneste bestyrelsesreferater på hjemmesiden kan læse, at man er omkring 250.000 kroner foran budgettet.

Den næste udfordring for bestyrelsen bliver dog at få flyttet de mange nye medlemmer fra den lille bane over på den store bane med 18 huller, hvor de så skal betale fuldt kontingent.

Det koster i øjeblikket 6500 kroner, hvilket er 500 kroner billigere end tidligere, men bestyrelsen vil gerne have dette årskontingent endnu længere ned.

Nemlig til 5000 kroner for seniorspillere.

- Nu må vi se, hvordan økonomien udvikler sig. Hvilket blandt andet vil afhænge af, hvor mange udefrakommende spillere der vil komme og betale for at benytte banen i løbet af sæsonen, siger Per Laursen.

Ro i klubben Han kan i øvrigt melde om en god udvikling i klubben, som var ude i noget af et stormvejr ved generalforsamlingen i november 2019, hvor bestyrelsens beslutning om opsigelse af forretningsfører og træner Brian Amossen blev ivrigt debatteret blandt de 270 fremmødte medlemmer.

Det endte med opbakning til bestyrelsens linje og genvalg af blandt andre Per Laursen.

Dog valgtes også Patrick Andersen, der var kritisk overfor afskeden med Amossen, men han har efter et stykke tid valgt at forlade bestyrelsen trods opfordringer om at blive, oplyser Per Laursen.

Det sidste års tid har Stig Schwartz været træner og man har haft et samarbejde med Golfshoppen.com i Haslev om butikken.