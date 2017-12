Hans Larsen blev 82 år.

Slagelse - 01. december 2017 kl. 09:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstformand i BoligKorsør og tidligere viceborgmester i Korsør Kommune Hans Larsen er død 82 år gammel. Sjællandske har modtaget mindeord fra formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren og tidligere borgmester i Korsør Flemming Erichsen.

Ebbe Jens Ahlgren skriver:

Det er med stor sorg, at vi har modtaget besked om, at næstformand i BoligKorsør Hans Larsen ikke er i blandt os mere.

Hans sov stille og roligt ind tirsdag nat efter kort tids sygdom. 82 år gammel.

Han var en legende inden for den almene boligsektor både gennem sit virke som afdelingsformand samt formand for BoligKorsør, hvor han de seneste tre år har været næstformand.

Men også arbejdet i Boligselskabernes Landsorganisation (BL) som medlem af Repræsentantskabet, der har fyldt hans hverdag.

Som alderspræsident i Organisationsbestyrelsen (OB) i BoligKorsør, så var han den, der med sin store erfaring og hjælpsomhed altid stod til rådighed for bestyrelsen, når der var brug for lidt erfaring i det boligpolitiske arbejde.

Hans var en fantastisk loyal person, som man vidste, at man kunne stole på, og vi havde fantastisk tæt samarbejde i formandskabet og i arbejdet for BoligKorsør.

Når vi nu holder møder i bestyrelsen i den kommende tid, så vil du mangle ved min venstre side, hvorfra du altid var klar, når formanden havde brug for hjælp og sparring.

Din store viden er ikke noget, man lige erstatter, for det kræver mange års arbejde i den almene boligsektor, at opnå så stor erfaring.

En legende inden for den almene boligsektor er her ikke mere, og i BoligKorsør går vore tanker til familien og Grethe i den for dem så svære tid.

Hvil i fred Hans.

Æret være Hans Larsens minde.

Flemming Erichsen skriver:

Tilværelsen er skrøbelig.

For os mennesker synes det, der er intet mere meningsløst end døden.

Hans Larsen blev 82 år - men var i vores bevidsthed alligevel så levende, selv om vi godt vidste at alderen og helbredet selvfølgelig tærede.

Hans Larsen var viceborgmester i Korsør Byråd fra 1998 til 2007. En utrolig loyal, ansvarlig, aktiv og opbakkende viceborgmester. Politisk bredte Hans Larsen sig over hele feltet i byrådet.

Hans var aktiv i mange forskellige udvalg. Fra økonomiudvalg, erhvervsudvalg, værkudvalg, kultur og børneudvalg, socialudvalg og havnebestyrelsen.

En usædvanlig politisk karriere og et usædvanligt bemærkelsesværdigt menneske. Politisk med et stort hjerte for Socialdemokratiet og for de svageste i samfundet.

Hans Larsen var kendt og respekteret for sit engagement og sin hjælpsomhed og sin indsigt. Og med et aldrig svigtende engagement over for de opgaver, han fik pålagt.

Derudover var Hans meget engageret i socialt boligbyggeri og i kolonihaveforbundet.

Utallige er de mennesker, der gennem årene har søgt og fået hjælp af Hans Larsen.

Efter at Hans Larsen forlod byrådet ved kommunesammenlægningen, nød vi stadig godt af hans evner og hans engagement.

Hans var meget aktiv i den socialdemokratiske partiforening og æresmedlem.

Og til det sidste var Hans altid at finde på bagerste række i byrådssalen i Slagelse ved næsten alle byrådsmøder.

Hans Larsen var en dreven politiker med stor politisk tæft, og når Hans talte, blev der lyttet.

Hans Larsen var et menneske, man kun kunne respektere og holde af - et menneske med særpræg. Et menneske med et ansvar for det samfund han levede i.

Vi vil mindes alt det gode Hans Larsen bragte os. Den indsats han øvede.

Der er mange der sammen med mig skylder Hans Larsen tak for hans aldrig svigtende interesse for det Korsør, han levede i - og fordi han valgte at gøre en forskel.

Æret været Hans Larsens minde.