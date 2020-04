»Hanne Berit« fandt fladfiskene

Humøret fik en ekstra tand opad, da det viste sig, at selve formanden for Dansk Havfiskerforbund, lokale Finn Larsen, i første omgang minsandten havde underdrevet størrelsen på den største rødspætte, han fangede ude syd for Sprogø. Den var rettelig 45 centimeter lang og vejede 800 gram.

- Jeg er selv ivrig lystfisker og var med ud fra Rungsted. Jeg foreslog skipper Kim Høst at sejle ud fra Korsør, for her ingen lystfisker-ture. Ellers har du kun muligheden, hvis du selv har båd, siger Stefan Rothmann, som fik Kim Høst med på idéen, og nu er Korsør foreløbig udgangspunkt for turene frem til oktober.