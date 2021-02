Artiklen: Handicappede kan få et lift ned i vandet

Handicappede kan få et lift ned i vandet

Af Per Vagnsø

Handicappede har udsigt til at kunne komme i vandet ved Kobæk Strand nær Skælskør ved hjælp af en lift. Det er ét af de tre projekter, som Slagelse byråds miljø-, plan- og landdistriktsudvalg har valgt at prioritere ved fordelingen af en million kroner fra anlægspuljen »Bedre Badebroer«.

- Hvis vi har en bro, der kan bruges til det, må det være den ved Kobæk Strand. Handicappede og bevægelseshæmmede skal også have adgang til selve vandet, og jeg tror, behovet er stort. Vi har mange handicappede i kommunen, og det kan også blive noget, som tiltrækker turister, siger Anne Bjergvang.

Den type lift, hun har i tankerne, findes kun i Amager Strandpark og ved Egmont Højskolen for handicappede i østjyske Hou.

Anne Bjergvang kunne ønske sig, at liften var klar 1. maj i år, men det tvivler hun på, kan lade sig gøre.

- Det vigtigste er, at det bliver lavet ordentligt. Da det er et nyt forslag, ved vi selvfølgelig ikke, om dimensionerne på broen ved Kobæk er tilstrækkelig til etablering af handicaplift, om der er plads nok på broen, eller om de afsatte beløb rækker til etablering af en handicaplift, men vi vil gerne give det et skud, siger Anne Bjergvang, og tilføjer: