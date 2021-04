Der bliver ikke rokket ved beslutningen om at nedlægge de to handicapparkeringspladser ved Stillinge Strand i denne omgang. Politikerne lægger vægt på at begrænse biltrafik ned mod stranden. Beslutningen skal dog evalueres til efteråret. Foto: Arne Svendsen

Handicap-vrede over afgørelse: Udvalgsformand vil køre handicappede til stranden i lille tog

Kommunalt udvalg fastholder nedlæggelse af handicapparkering ved Stillinge Strand. Formand Villum Christensen (LA) foreslår, at turistforening kan organisere transport med tog til stranden. Turistformand siger dog, at det kan der ikke skaffes frivillige til.

Den omdiskuterede sag var sat på dagsordenen af udvalgsformand Villum Christensen (LA), efter at handicappede og deres organisationer har klaget over nedlæggelsen af pladserne, som er truffet på administrativt niveau. Det er sket i forbindelse med trafiksikring af den smalle Stillinge Strandvej og etablering af ny toiletbygning.

