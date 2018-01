Se billedserie Skælskør Guldsmedie har fået lavet denne handicap-rampe i sidste uge, og Janne Nielsen håber, at flere af byens forretninger vil følge trop.Foto: Mette Kjær Nielsen

Handicap-ramper spreder sig i Skælskør

Slagelse - 18. januar 2018 kl. 06:54 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To trin op. Det er der næsten til samtlige butikker i Algade.

Det kan gøre det rigtig svært at besøge byens forretninger som kørestols- eller rollatorbruger.

Det problem har Skælskør Guldsmedie nu gjort noget ved og fået lavet en specialbygget handicaprampe op til forretningen.

- Vi vil jo gerne kunne byde alle kunder velkommen i butikken - og vi håber, vi kan starte en lille trend, siger Janne Nielsen fra Skælskør Guldsmedie.

Det er den lokale smed P. Nielsen Smede & Montage, der har lavet de nye ramper. Ramperne er lavet i aluminium og er derfor lette - samtidig er de to ramper lavet, så de kan lægges sammen og derfor ikke fylder så meget i forretningen.

Da de nye ramper var leveret, blev et opslag lagt på Facebook, og det har rent faktisk inspireret andre til også at gøre hovedgaden mere handicapvenlig.

Således har Optik Skælskør nu også fået leveret en handicap-rampe.

- Vi vil godt kunne tage godt imod alle vores kunder. Vi blev inspireret af guldsmedjen og opdagede, at der var noget vi manglede, fortæller Stine Ditlevsen, der ejer Optik Skælskør.

En af de skælskørianere, der er glad for den dobbelte nyhed, er John Hansen. Han blev for fem år siden ramt af to blodpropper og blev halvsidigt lammet. Først kørte han i kørestol, siden med rollator, men kan nu klare sig med en kombination af en elscooter og en stok.

- Det er rigtig godt, at der sker noget. Jeg vil rigtig gerne handle i de lokale specialbutikker, men det kan være rigtig svært at gøre, når man er gangbesværet. Det vil være rigtig dejligt, hvis flere følger med, siger John Hansen.

Han har dog også lidt flere forslag til at gøre den brostensbelagte hovedgade mere handicapvenlig:

- De rendesten, der blev lavet, da man lavede Algade om, er rigtig problematiske, når man bruger enten kørestol eller rollator. Jeg kender flere, der er faldet, når de har prøvet at krydse rendestenen for at komme over gaden. Der kunne man jo foreslå en løsning, som den man har lavet på Schweizerpladsen i Slagelse, hvor man netop kan komme over rendestenen, siger John Hansen. Det er dog en opgave for kommunen, mener han.

Han foreslår også butikkerne, at de, som har et enkelt håndtag ved trappen udendørs med fordel kan have to, da mange ældre og handicappede som han selv kun har kræfter i én arm.

Hermed er opfordringerne fra både de to nye, handicapvenlige butikker og fra John Hansen givet videre.