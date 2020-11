Se billedserie M/S Hanne Berit tager jævnligt på fisketure. Denne lørdag var det med synshandicappede om bord.

Send til din ven. X Artiklen: Handicap er ingen hindring: Her får alle glæde på krogen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handicap er ingen hindring: Her får alle glæde på krogen

Da M/S Hanne Berit lørdag formiddag stævnede ud fra kajen i Korsør, var det med flere handicappede på dæk. Det er som terapi, lød det fra lystfiskere om bord. Turen er kommet på benene takket være ildsjæle.

Slagelse - 02. november 2020 kl. 15:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Når min ADHD er slem, hjælper det at få et spark bagi, og at fiske er for mig en form for terapi. Det er en anden slags medicin, i og med det er afstressende.

Sådan lød det lørdag formiddag fra Stefan Rothmann fra Korsør, der med pen og papir inden afgang sikrede, at alle tilmeldte - og ikke for mange i disse coronatider - var parat og på plads på dæk.

Deltagerne, der alle er bidt af en gal lystfisker, kunne lige tælles på to hænder, så der var lagt op til en hyggelig tur til søs på M/S Hanne Berit, hvor en fælles interesse kunne nydes i et let vejr uden så megen susen.

Det er netop Stefan Rothmann og den svagtseende, 52-årige Hans Henrik Høeg Andersen, der havde stået for arrangementet, som denne lørdag var rettet mod lystfiskere med et handicap.

Glæden overskygger handicap For sidstnævnte, der i dag blot har tre procent syn tilbage på sit bedste øje, har fiskeriet altid været et slags refugium. En aktivitet, han lige siden barnsben har nydt, og som ikke byder på flere bump i dag, end den gjorde dengang.

- Jeg er født med 10 procent syn på begge øjne, men kunne sagtens fiske. Det har jeg gjort i Gudenåen, og jeg har mange venner, jeg har fisket sammen med, sagde ildsjælen, der i dag bor i København med sin kæreste, der også er blind.

Han har i flere år fisket i Københavns Nordhavn, hvor han på Oceankaj har stået og fundet behag ved en interesse, der reelt ikke hæmmes af hans handicap. Det er i hvert fald hans egen udlægning.

- Det giver mig ro i sindet, og jeg har ikke svært ved at finde motivationen, beskrev den uddannede pædagog, der i 18 år arbejdede på samme vilkår som sine øvrige kolleger.

- Men jeg blev på et tidspunkt fyret. Jeg blev opereret for grå stær, og på grund af hornhindeforandringer gik mit syn fra ti til tre procent på mit bedste øje. Men så fiskede jeg bare endnu mere, fortalte den 52-årige, inden M/S Hanne Berit, der oprindeligt er fra Rungsted, stævnede ud.

- Men jeg fik heldigvis lokket den herover, supplerede Stefan Rothmann, der som lokal har knoklet ihærdigt for at få sat kursen for fisketure for handicappede, hvor der i øvrigt lørdag røg 100 hvillinger, 150 torsk og tre makreller på krogen.

- Jeg har lavet meningsmålinger i nogle grupper og talt med havnen, som kunne tilbyde en billig pladsleje. Det er dejligt, at det er lykkedes.

Facebook-succes Det er ikke mindst den snart to år gamle Facebook-gruppe med navnet »Lystfiskergruppen for handicappede og hjælpere i Danmark«, der hjælper til her. Gruppen har i skrivende stund knap 600 medlemmer, og netop det forum har en særlig historie.

Det startede nemlig med, at Hans Henrik Høeg Andersen selv søgte efter en medhjælper udi fiskeriet.

- Jeg vidste fra min kæreste, at man kunne få en ledsagerordning. Og egentlig havde jeg bare brug for en, når jeg skulle fiske, så jeg søgte på Facebook, sagde lystfiskeren, der efterfølgende blev bestormet med tilkendegivelser.

Mere præcist 18 konkrete ansøgninger for ikke at nævne det utal af øvrige henvendelser, der strømmede ind.

- Der var vildt mange, der ønskede at hjælpe til. 280 syntes godt om mit opslag, så jeg blev foreslået at oprette en Facebook-gruppe, sådan så andre handicappede også kan få en hjælper med ud. Det har vi gjort nu, og gruppen fungerer både med opslag fra handicappede, men også medhjælpere, der ønsker at komme ud at fiske.

Giver et kick Stefan Rothmann og Hans Henrik Høeg Andersen har vidt forskellige udfordringer, men i fiskeriet er alle lige. Det gælder også på Facebook-gruppen, hvor alle må skrive og tage del.

- Der er ikke sat nogen grænser for handicap. Det kan være lige fra en kørestolsbruger til en med PTSD. Det er både de handicaps, der er synlige, men også usynlige, beskrev Stefan Rothmann, der mener, at adrenalinkicket ved at få en fisk på krogen og ikke mindst det at have nogle at dele oplevelsen med motiverer ham.