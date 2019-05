Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen (S) gav partifællen Jørgen Andersen det synlige tegn på, at han er ridder af Dannebrogordenen. Foto: Per Vagnsø

Han er blevet ridder af lokalpolitik

Slagelse - 31. maj 2019

Ved en lille seance på John Dyrby Paulsens kontor på Slagelse Rådhus overrakte den socialdemokratiske borgmester Ridderkorset til partifællen og bysbarnet Jørgen Andersen, der har været kommunalpolitiker i 25 år. Først som SF'er i Korsør Byråd og efter kommunesammenlægningen som socialdemokrat efter nogle interne uoverensstemmelser i SF.

Nu 64-årige Jørgen Andersen blev medlem af Korsør Byråd i 1994.

- Det begyndte med, at vi ikke kunne få passet vores datter. Så var vi nogle forældre, der gik sammen og fik presset på, så vi fik de pladser, der var behov for, fortæller den nyslåede ridder af Dannebrogordenen om sin vej ind i lokalpolitik.

Han er uddannet socialpædagog og arbejdede en overgang på det gamle Andersvænge i Slagelse. Her oplevede han, hvor dårligt de handicappede blev behandlet, og det er et af de områder, han er glad for at have været med til at forbedre.

Han har da også været formand for handicap- og psykiatriudvalget i to byrådsperioder, og nu er han i spidsen for byrådets kultur- og fritidsudvalg.

- Det er spændende at være med til, for hvad er det, der gør livet værd at leve? Dér er kultur og sport en stor del, siger han.

Jørgen Andersen, der i dag er afdelingsleder for kommunens aktivitetscentre med kontor i Teglværksparken, hører ikke til dem, der mener, at alt var bedre i de gamle kommuners tid.

- Men det er en større opgave at være byrådsmedlem efter sammenlægningen. Der er mere at holde sig ajour med, siger jubilaren, som selv om han ser fordele ved, at kommunen er blevet større og finder det naturligt, at Slagelse er hovedbyen, er overrasket over, hvor lang tid det har taget at få den »nye« kommune tømret rigtigt sammen.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at der stadig ville være nogle, der har en opfattelse af, at »Slagelse får det hele«, siger Jørgen Andersen.