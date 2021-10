De var ellers glade - de, der løb afsted til dette års Ladies Mud Race i Slagelse - men med 458 deltagende var tilslutningen til løbet kun halvt så stor som før coronapandemien. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Halvt så mange deltog i populært løb

Da Ladies Mud Race blev afholdt lørdag efter aflysning sidste år deltog kun halvt så mange kvinder som i 2019. Corona får skylden.

Slagelse - 04. oktober 2021

Man skal ned at ligge - og op at kravle. Og selv om man bliver beskidt undervejs, plejer forhindringsløbet Ladies Mud Race i Slagelse at være et trækplaster for kvinder fra nær og fjern.

Sådan var det i hvert fald før coronapandemien.

I 2019, da det blev afholdt sidst, deltog således cirka 1000 kvinder i løbet. Men da det - efter en aflysning sidste år - blev afholdt lørdag, kunne det kun få 458 til at snøre løbeskoene.

Samme lørdag - før kvinderne blev sendt afsted ud i mudderet - løb 226 mænd den selvsamme otte kilometer lange rute blot som deltagere i Xtreme Mandehørm, der er den mandlige udgave af forhindringsløbet. Det er cirka det samme antal, som løb i 2019.

Men mens antallet af deltagere i Xtreme Mandehørm længe har været faldende, har Ladies Mud Race - indtil nu - lignet en succes.

Skyldes corona I 2018, da løbet blev afholdt første gang, mødte det så stor opbakning, at arrangørerne måtte øge antallet af billetter fra 650 til 750.

Et antal, der som tidligere nævnt voksede til cirka 1000 i 2019. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ladies Mud Race er et motionsløb med forhindringer på Gardehusarkasernens øvelsesterræn. Den mandlige udgave af løbet, Xtreme Mandehørm, har været afholdt siden 2008. Sidste år blev begge løb aflyst på grund af corona. Foto: Thomas Olsen

At kun halvt så mange deltog i Ladies Mud Race lørdag, skyldes coronapandemien.

Det mener Kurt Petersen, der er markedsføringsansvarlig for løbet i Slagelse, som er ét ud af mange i Danmark med Dansk Firmaidræts Forbund som overordnet arrangør.

- Nu har vi i så lang tid ikke måttet noget som helst. Så vi skal vænne os til, at vi må komme ud igen - også til større arrangementer, fortæller han til Sjællandske.

Dårlig markedsføring Kurt Petersen fra Firmaidræt Slagelse peger også på, at nogle måske har valgt at deltage i andre løb - for eksempel Broløbet Storebælt, der blev afholdt den 11. september.

- Konkurrencen er stor, og vi har i år ikke fået markedsført os i god nok tid - det skyldes også coronapandemien, forklarer han.

Til at byde velkommen til dette års Ladies Mud Race talte byrådsmedlem Anne Bjergvang (S), der også er medlem af Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg.

Her kom hun netop ind på, hvor vigtigt det er, at vi igen kan samles og nævnte blandt andet bandet TV 2's sang »Kys det nu (det satans liv)«:

Kræver bedre tid - Vi skal turde at leve livet igen efter corona, og foreningerne gør et kæmpearbejde for, at alle kan vende trygt tilbage, forklarer Anne Bjergvang, der derfor glædede sig over de, der - trods alt - havde meldt sig til løbet lørdag.

- Når vi mødes så mange her, så skaber vi nogle fællesskaber. Og det er netop fællesskaber - og følelsen af dem - vi har brug for lige nu, uddyber hun.

Ifølge Kurt Petersen vil man frem mod Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm 2022 gøre endnu mere for at markedsføre løbene. Han håber således på et højere deltagerantal til næste år.

- Der er brug for bedre tid - både til at markedsføre os - men også til at glemme coronaen og lære, at vi igen kan være sammen, vurderer Kurt Petersen.