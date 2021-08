Se billedserie Benny Berdinos ambitioner er store. Han har blandt andet tidligere sagt til Sjællandske, at han ønsker at skabe ferieboliger, man kan leje. Derudover ønsker han også at tage initiativet til et vandland.

Send til din ven. X Artiklen: Halvandet år uden turné fik cirkuskongen til at tænke kreativt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Halvandet år uden turné fik cirkuskongen til at tænke kreativt

Halvandet års nedlukning har betydet, at cirkuskongen Benny Berdino blev nødt til at tænke kreativt. Det har betydet udvidelser til Cirkusland, hvor der både nu er forlystelsespark og koncerter.

Slagelse - 02. august 2021 kl. 09:08 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Benny Berdino vandrer rundt i Cirkusland i Årslev udenfor Slagelse. Fra scenen, hvor der bliver vist tryllekunstner til karrusellerne, som han har erhvervet sig hos en forlystelsespark. I karrusellerne og radiobilerne kan der ses små børn og forældre, som venter på, at børnene er færdige. Overalt kan man høre den glade cirkusmusik og børnelatter fra karrusellerne og andre forlystelser.

Landet lukkede ned Den 11. marts 2020. En dato som de fleste af os kan huske. Det var på denne dag, Mette Frederiksen lukkede landet ned.

Siden den 11. Marts har Danmark derfor været ramt af restriktioner i større eller mindre grad. Alt fra forsamlingsforbud i offentligheden til kulturlivets nedlukning, hvor flere af kulturlivets institutioner som museer og biografer måtte holde lukket for at undgå smittespredning.

Alt dette og mere til skulle cirkuskongen Benny Berdino forholde sig til. Realiteten for Cirkus Arena, nordens største cirkus, var, at de ikke kunne turnere i Danmark. Snart halvandet år efter har cirkusset stadig ikke turneret, som det plejede. Det tvang Berdino-familien til at tænke kreativt.

Cirkusland skal have en ny dimension

Den kreative tænkning har ført til en udvidelse af Cirkusland, som familien også står bag. Cirkusland har blandt andet budt velkommen til flere forlystelser, koncerter og karruseller. Det skal alt sammen være med til at give Cirkusland en ny dimension.

- Vi har fået Cirkusland op i et større regi, end det har været tidligere. Jeg hører, at besøgstallene falder hos mange kulturinstitutioner, men det er ikke tilfældet for os. Vi forventer en stigning, siger Benny Berdino, som er den øverste leder i Cirkus Arena og Cirkusland. De har oplevet en stigning i besøgende på hele 25 procent.

Udviklingen er noget, som glæder Benny Berdino.

- Sommeren har været glædelig. Det er altid tilfredsstillende, når man roder med noget og det lykkedes. Vi er tilfredse, siger han.

Hårdt halvandet år Benny Berdino går ind i den store hal, hvor der både er karruseller og en masse spiseborde, mens han fortæller:

- Det er her, jeg skal holde reception. Til min sidste fødselsdag kom der over 800 mennesker, siger han.

Når man har turneret med Cirkus Arena en hel livsalder, har man fået mange venner, som han selv siger. Et helt liv med turne gør det ikke nemmere, at teltpløkkerne har været pakket ned det sidste halvandet år.

- Det har været helt surrealistisk. Jeg har turneret med cirkusset siden jeg var otte dage gammel, siger han.

Den lange liggetid gør, at han er vild efter at turnere igen.

- Jeg sprudler som en gammel cirkushest for at komme i gang med at turnere igen. Jeg håber, at jeg snart igen kan sprede glæde, lys og latter, siger han.

Store ambitioner Benny Berdino er ikke færdig med at drømme. Med succeserne vokser ambitionsniveauet, fortæller han.

- Vi er ikke blevet nordens største cirkus af at gemme os. Ambitioner har vi aldrig manglet, griner han.

Kulturelt fyrtårn I lørdags optrådte Rasmus Bjerg som John Mogensen på Cirkuslands Open Air-scene. Her var næsten 500 mennesker mødt op for at se stjernen fra filmen »Så længe jeg lever«, en film om John Mogensen, udfolde sig som den folkekære musiker. Udviklingen er ikke færdig for Cirkusland, forsikrer Benny Berdino. Den succes, som de har fået indtil videre, skal der bygges videre på. Det skal de blandt andet gøre med koncerter, hvor der skal optræde store navne.

- Det gik rigtig godt med Rasmus Bjerg. Han træder ind i den rolle som John Mogensen og gør det fantastisk, siger han.

Den 27. august skal Lars Lilholt Band spille. Der er allerede solgt mange billetter til koncerten, siger han, mens han smiler i hele ansigtet. Disse to koncerter skal være startskuddet til Cirkuslands ambition om at blive et kulturelt fyrtårn i Slagelse på linje med Trelleborg og Kragerup.

- Jeg har en drøm om, at det bliver fem fredage hver sommer. Mit mål er, at vi får kæmpe navne, som gør, at de besøgende har lyst til at tage turen til Cirkusland. Jeg tænker på navne som Rasmus Seebach, Thomas Helmig og Hansi Hinterseer, siger han.

Cirkusland holder åbent hver dag frem til 8. august. Efter den 8. august har de åbent hver weekend.