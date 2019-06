Send til din ven. X Artiklen: Halvanden meter mere Møllebakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halvanden meter mere Møllebakken

Slagelse - 22. juni 2019 kl. 14:53 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Planerne for Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør har gennem tiden været mange, og hvordan fremtiden reelt ser ud for området, ved endnu ingen. Men ét er sikkert. I marts i år vedtog medlemmerne i Slagelse Byråd lokalplan 1162, som åbner op for op til 110 boliger på området på henholdsvis bar mark og den tidligere højskolegrund.

En beslutning, der samtidig får indvirkning på kommunevejen Møllebakken, der går i forlængelse af Rådmandsvej og ender blindt efter cirka 450 meter.

For i lokalplanens redegørelse og bestemmelser står der samtidig, at Møllebakken skal vokse i bredden for at sikre en mere hensigtsmæssig til- og frakørsel til det kommende boligområde.

Mere præcist skal vejen gå fra den nuværende bredde på 3½-4 meter til minimum 5,5 meter.

Derudover skal der etableres en dobbeltrettet fællessti på 2½ meter, der skal være adskilt fra selve vejen af en rabat på en meter.

Et projekt der er anslået til at koste i omegnen af 3,5 millioner kroner. Det store spørgsmål er imidlertid, hvem der skal betale for udvidelsen af Møllebakken?

Slagelse Kommune har som vejmyndighed i følge vejloven mulighed for at pålægge ejerne af de ejendomme, som grænser op til samt har vejadgang til Møllebakken et vejbidrag. Et bidrag der samlet set kan udgøre enten dele af eller de samlede omkostninger ved at udvide vejen.

Et krav om vejbidrag kan kun ske for de ejendomme, der ligger i en byzone, og på Møllebakken gælder det fem matrikelnumre med vejadgang, hvoraf de tre er ejet af Slagelse Kommune- herunder Børnehuset Møllebakken. De øvrige to af Julemærkefonden samt Safetyhouse A/S.

Hvordan regnestykket med vejbidrag på Møllebakken skal gå op, vil blive behandlet på byrådets møde mandag, men uanset resultatet af mandagens drøftelser i politisk regi, er der krav om, at enhver beslutning om vejbidrag skal i høring i mindst fire uger.