Slagelse Kommune får 500.000 kroner til projekt til bekæmpelse af ensomhed.

Halv million til at bekæmpe ensomhed: Frivillige savnes

Slagelse - 11. april 2019 kl. 15:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ensomhed er et stigende problem i Danmark, og Slagelse Kommune er ingen undtagelse. En halv million kroner fra TrygFonden skal derfor nu gå til flere forskellige store og små tiltag rundt omkring i kommunen.

- Vi vil gerne anerkende og støtte op om Slagelse Kommune som initiativtager og tovholder på dette inkluderende projekt. Derfor håber vi, at de 500.000 kroner vil være en hjælp til at bekæmpe ensomheden i Slagelse, siger Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden.

Over en 2-årig periode vil cirka 200 medarbejdere blive involveret i at finde borgere over 18 år, som er ramt af ensomhed. De vil så blive tilbud samtaler og at deltage i forskellige aktiviteter sammen med andre. Og det er meningen, at projektet skal bredes ud over hele kommunen.

- Det er simpelthen så spændende det her. Jeg glæder mig til at arbejde med de mange spændende projekter og de rigtig mange rare mennesker. Forhåbentlig kan vi få gjort noget ved ensomheden i Slagelse Kommune og være et forbillede for andre, siger Bente Nørgaard, projektleder på projekt »På vej mod nye fællesskaber«.

For at alt dette har kunnet lade sig gøre, er der blevet opbygget et samarbejde med forskellige foreninger, arbejdsgrupper og virksomheder. Meningen er så, at ensomme borgere kommer med og dermed gør noget både for sig selv og andre.

Men det vil ikke kunne lade sig gøre uden frivillig arbejdskraft. Derfor opfordrer projektleder Bente Nørgaard til, at man kontakter hende, hvis man har lyst til at give en hånd med.

Hendes mantra er, at det skal være sjovt at være frivillig. Det helt store mål er, at ensomme ældre møder nye venner, indgår i nye fællesskaber og dermed bliver mindre ensomme. Hvis man så samtidig kan hjælpe andre aldersgrupper med deres ensomhed, er det en gevinst for alle.

- Ensomhed er et alvorligt emne, og vi håber og tror på, at denne donation og det store arbejde, der bliver gjort, vil være med til at vende ensomhed til livskvalitet og livsglæde, siger formanden for forebyggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune, Ali Yavuz.