Hal-takster bliver nu undersøgt i udvalget

Formand for kultur-og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), vil gerne drøfte sagen, men understreger, at de nuværende takster jo er vedtaget af politikerne, og det derfor grundlæggende er deres ansvar og ikke forvaltningen.

Formanden åbner dog op for, at man kigger nærmere på, hvordan priserne skal være på kommercielle arrangementer.

- Vi vil jo gerne drøfte, hvordan man forhandler de her arrangementer på plads. Samtidig vil vi gerne drøfte internt, hvordan man kan åbne lidt op for arrangementer, som har en bestemt værdi, så der er et forhandlingsrum, for jeg er jo selvfølgelig også interesseret i, at der sker ting i vores kommune, lyder det fra Jørgen Andersen til Sjællandske.