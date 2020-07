Se billedserie Da motocross-talentet Alex Porsing lørdag indtog Cirkusland i Slagelse - denne gang med selskab fra den 23-årige motocross-kører Christian Westh fra Roskilde - var det verdens allerførste freestyle motocross-show siden udbruddet af coronavirus. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hæsblæsende billeder: Dansk talent-vinder kørte verdens første motocross-show siden corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hæsblæsende billeder: Dansk talent-vinder kørte verdens første motocross-show siden corona

Vinder af »Danmark har talent«, motocross-køreren Alex Porsing, gav lørdag et hæsblæsende show i Cirkusland i Slagelse. Showet var verdens første freestyle motocross-show siden coronavirus.

Slagelse - 18. juli 2020 kl. 19:01 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mund og øjne kæmper om kap, da en dreng måbende og med udspilede øjne iagttager en mand komme kørende forbi på sin motorcykel. I kontrast kniber mandens øjne sig sammen bag sikkerhedsbrillerne, idet han løfter armen i vejret for at hilse på drengen.

- Se, mor! udbryder drengen og hopper i affekt.

Omringet af tunge støvskyer, benzinlugt - og rigtig mange fans - besøgte freestyle motocross-køreren Alex Porsing således lørdag Cirkusland i Slagelse. I 30 vilde, hæsblæsende minutter kunne gæster derfor opleve den 25-årige vovehals fra Kibæk presse grænsen for, hvad der er muligt.

Trods sin unge alder er Alex Porsing nemlig blandt verdens 20 bedste til FMX, altså freestyle motocross, og siden han vandt TV2's populære talentprogram »Danmark har talent«, er han blevet kendt i hele Danmark.

Men da hele Danmarks motocross-talent lørdag indtog Cirkusland - denne gang med selskab fra den 23-årige motocross-kører Christian Westh fra Roskilde - var det verdens allerførste freestyle motocross-show siden corona.

En surrealistisk følelse - Jeg synes, at det var fantastisk at se, hvor glade for eksempel børnene blev. Det er altid fedt at lave shows i Danmark. Så allerede fem minutter inde i showet tænkte jeg: »Hold da kæft, det er fedt at være tilbage«, forklarer Alex Porsing, der normalt er vant til at lave shows på stadions for op til 15.000 gæster.

Selv om publikumsskaren i Cirkusland var mindre, var oplevelsen det dog ikke. Artiklen fortsætter efter billedet...

Alex Porsing har kørt FMX, altså freestyle motocross, de sidste seks år.

Foto: Thomas Olsen



- Det var en surrealistisk følelse. Jeg kunne mærke, at jeg lige skulle finde tilbage til at mærke publikum igen, men det var virkelig fedt, understreger den 25-årige motocross-kører, der dog blev drillet en smule af vindforholdene.

Det betød, at han ikke kunne lave alle de tricks, han ellers havde forberedt.

Har trænet i et halvt år Forberedt sig, det havde han imidlertid. Siden udbruddet af coronavirus lukkede Danmark og store dele af verdenen ned tidligere på året, har der nemlig været god tid til at øve nye tricks, fortæller Alex Porsing.

"(...) min form har aldrig nogensinde været bedre."

- Alex Porsing, freestyle motocross-kører - Alex Porsing, freestyle motocross-kører - Normalt rejser jeg rigtig meget rundt, laver opvisninger og deltager i konkurrencer. Men nu har jeg haft et halvt år - i Herning - hvor jeg bare har været hjemme på gården hver dag for at træne. Så min form har aldrig nogensinde været bedre, konstaterer han efter lørdagens show.

Tydeligt imponeret var det fremmødte publikum i Slagelse derfor også, da det 25-årige motocross-talent kørte op ad en rampe og lavede tricks i luften, mens han både hang på hovedet - eller helt slap grebet på motorcyklen.

Èn af dem, der var mødt op for at opleve de vilde tricks, var fem-årige Emil sammen med sin mor og far, Gitte Bech og Jan Henriksen.

Vil slå verdensrekord Hjemme i Høng, hvor familien bor, har fem-årige Emil sin egen motorcykel, som han øver tricks på i haven. Og så er han lige startet til motocross i fritiden. Håbet er nemlig, at blive lige så god - og lige så sej - som idolet Alex Porsing.

- Han hopper og laver tricks oppe i luften. Det er mega sejt, lyder vurderingen fra den unge fan. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fem-årige Emil drømmer om at blive lige så god til at køre motocross som Alex Porsing. Lørdag så han idolet optræde i Cirkusland i Slagelse sammen med sin mor og far, Gitte Bech og Jan Henriksen. Foto: Thomas Olsen



Og seje tricks samt mulig inspiration til motocross-fans i alle aldre er der mere af i vente. De næste tre lørdage vil Alex Porsing nemlig igen kunne opleves i Cirkusland, hvor han hver gang vil fremvise nye tricks.

Det sidste show lørdag den 8. august vil han desuden forsøge at slå en verdensrekord, lover motocross-talentet, der har kørt freestyle motocross i seks år.

- Jeg kommer til at lave et backflip over en masse lastbiler. Jeg ved ikke endnu, hvor mange - men nok til, at det bliver en verdensrekord. Så jeg er tilbage med et brag, slår Alex Porsing fast.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen 20sla ton motorcross her i stedet