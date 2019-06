Inden længe vil åbningstiden på Skælskør Bibliotek blive indskrænket med ni timer på grund af gentagne uroligheder og hærværk. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hærværk indskrænker åbningstiden på bibliotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hærværk indskrænker åbningstiden på bibliotek

Slagelse - 12. juni 2019 kl. 08:42 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I oktober 2014 blev åbningstiden på Skælskør Bibliotek udvidet med 66 timer, da biblioteket som det første i kommunen gav brugerne mulighed for at betjene sig selv uden for den normale åbningstid på 32 timer. Med blot et sundhedskort eller kørekort i hånden, blev biblioteket dermed åbnet op for offentligheden fra klokken 7-21 på alle ugens dage.

Et generøst tilbud til brugerne med et modkrav om at opføre sig ordentlig. Og langt hed ad vejen er det gået godt, men desværre tegner der sig nu et billede af, at enkelte brugere af biblioteket har misbrugt den indbyrdes tillid, som sådan et tilbud indebærer.

- Vi er desværre stadig udfordret, og lige nu overvejer vi en konkret politianmeldelse, siger Johan Otte, der er bibliotekschef for Slagelse Biblioteker og Borgerservice.

Senest er et fjernsyn i følge Johan Otte blevet ødelagt, og dørkarme er blevet rykket af, men ellers er der generelt tale om støjende adfærd, der er stærkt forstyrrende og som er med til at skabe utryghed for bibliotekets øvrige brugere. Og ofte er biblioteket blevet efterladt i et stort rod.

- Vi er rigtig kede af det på vegne af de øvrige brugere af biblioteket, og vi synes jo selv, at den ubemandede åbningstid er et rasende godt tilbud, så det er rigtig ærgerligt, at vi nu ser os nødsaget til at forkorte åbningstiden med ni timer, siger Johan Otte, som ikke tør sætte dato på, hvornår den indskrænkede åbningstid bliver effektueret.

- Så snart vi har praktikken i orden, så sker det, siger Johan Otte, der gennem et stykke tid har været i dialog med både SSP og Oliemøllen i håb om at dæmme op for problemerne med de unge brugere på den måde.

Konkret vil de ni timer, der bliver skåret væk i den nuværende åbningstid være timerne fra kl. 18-21 hver fredag, lørdag og søndag.

Desværre er der i følge Johan Otte også problemer på hverdagsaftner, men som udgangspunkt holder man fast i en ændring fredag, lørdag og søndag i en forsøgsperiode på tre måneder. En beslutning truffet af kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune.

De seneste omtrent fire måneder har der hver af de tre aftener været cirka 20 besøgende på biblioteket, som indbefatter både helt almindelige brugere og de unge, der bidrager til uroen og balladen på biblioteket.