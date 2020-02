Graffiti-tekst som dette er den seneste tid dukket op flere steder i Slagelse by. Sammen med teksten »PÆDOFIL« er navnet på en mand, som selv bor i byen. Han afviser beskyldningerne. Foto: Fleur Sativa

Hængt ud for pædofili: Det værste ville være, hvis min søn hørte det

De seneste par uger er en mand fra Slagelse blevet hængt ud på mure rundt omkring i byen. Til fods eller i bil har forbipasserende derfor kunne læse beskyldninger om pædofili. Men det har intet på sig, siger manden, der selv har en søn.

Slagelse - 01. februar 2020 kl. 06:37 Af Fleur Sativa

Et øjeblik sænker bilen farten, da den kører forbi bygningen. Fra bilvinduet stikker en mand en hånd ud. Og det næste øjeblik er teksten »PÆDOFIL« ikke kun foreviget på bygningens murværk.

Men også på en mobiltelefon i hånden på en fremmed.

De seneste par uger er en mand fra Slagelse på denne måde blevet hængt ud i sin egen by, hvor hans navn med beskyldninger om pædofili er blevet spraymalet med graffiti på mure rundt omkring.

Og altid til offentlig skue for forbipasserende.

- Det er meget ubehageligt. Det er jo ikke et prædikat, som nogen vil have på sig. Og slet ikke, når det ikke passer, fortæller manden, som beskyldningerne handler om, men som Sjællandske vælger ikke at bringe navnet på.

Har selv søn på 12 år Selv har han en søn på 12 år og har været en del af det lokale foreningsliv. Men manden afviser beskyldningerne, som han har meldt til politiet lige så mange gange, som en ny graffiti-tekst med hans navn er blevet malet på en ny mur i byen.

Og det er sket ofte. For hver gang én tekst er blevet fjernet, er en ny dukket op.

Graffitien males aldrig det samme sted, men altid med den samme ordlyd. Derfor har beskyldningerne om pædofili blandt andet stået skrevet med store sorte bogstaver nær hans ejendom og på Slagelse Station, hvor tusindvis af pendlere færdes hver eneste dag.

I de tilfælde har både DSB og mandens eget boligselskab dog inden for kort tid fjernet teksten igen.

Frygter, at rygter spredes - Men når det males steder, hvor så mange går forbi, er det klart, at uanset hvor hurtigt det så fjernes, så bliver det jo set, forklarer manden, der ifølge eget udsagn »heldigvis« endnu ikke har oplevet reaktioner fra hverken fremmede eller bekendte på beskyldningerne.

Heller ikke på den skole, hvor hans 12-årige søn går. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Det værste ville jo være, hvis min søn skulle høre, at jeg blev anklaget for sådan noget her. Heldigvis ved dem, der kender mig, at jeg aldrig kunne finde på at være sådan. At det ikke passer. Men rygter kan jo hurtigt starte blandt fremmede, konstaterer han og uddyber:

- Hvis man bliver hængt ud som pædofil, er der jo ikke nogen, der vil have noget med én at gøre. Man bliver udstødt. Så det er en af de groveste beskyldninger, jeg kan forestille mig.

Politi tager sag alvorligt Og ifølge manden, hvis identitet er redaktionen bekendt, er det da også netop med formålet at udstille og udstøde ham, at de spraymalede graffiti-tekster bliver ved med at dukke op.

Selv er han overbevist om, at en ekskæreste til et nærtstående familiemedlem er gerningspersonen. Da de brød op, begyndte ekskæresten til familiemedlemmet nemlig blandt andet at udøve denne form for chikane.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter over for Sjællandske at have modtaget mindst en anmeldelse om graffitien. Men politikredsen ønsker ikke at kommentere på eventuelle mistænkte af hensyn til sagens efterforskning - heller ikke, om en ekskæreste skulle være involveret. Det oplyser politikommissær Joy Haensel.

- Men vi tager selvfølgelig sagen meget alvorligt, når nogen af den ene eller den anden grund føler, at de skal hænge andre ud på den måde, som det bliver gjort her, understreger Joy Haensel og uddyber, at sagen efterforskes som både en æreskrænkelsessag og en hærværkssag.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller æreskrænkende udsagn om andre. Jf. paragraf 267 kan det straffes med bøde eller fængsel op til et år. Straffen kan dog i tilfælde hæves til to års fængsel jf. paragraf 268, hvis f.eks. en alvorlig beskyldning er usand.