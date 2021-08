Se billedserie Sådan så Landsgrav Friskole ud i 1926.

Send til din ven. X Artiklen: Hædret friskole i byen lå engang på landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hædret friskole i byen lå engang på landet

Freda modtog Landsgrav Friskole Slagelse Kommunes bygningspris som anerkendelse for sit nybyggeri. Men kender du historien bag? Læs den her.

Slagelse - 22. august 2021 kl. 11:54 Af Ole G. Nielsen Kontakt redaktionen

I mange år lå landsbyen Landsgrav med sine 13 gårde og seks huse i behagelig afstand fra købstaden, men nu er landsbyen opslugt. Man kan stadig se Hellig Anders Kilde, den gamle smedje og friskolen.

Friskolen ved Landsgrav begyndte i 1869. I tiden fra 1860 til 1890 oprettedes omkring 300 friskoler over hele landet. I Sorø Amt kom der allerede i 1852 en friskole i Vester Broby, og så følger Lille Egede i 1859, Forlev i 1864 og Ormslev i 1865.

Begyndelsen I jubilæumsskriftet fra 1969 fortælles: »På gården 'Elmelunde' ude på Landsgrav Mark hos gårdmand Lars Andersen var man alvorligt bekymret, fordi et barn skulle begynde i skolen, men på grund af en vanskabt højre hånd, der både kunne volde vanskeligheder fra kammeraterne og fra en streng og krævende lærer, og forældrene kom da til at tænke på at få barnet privat undervist og måske få nogle andre med, så det blev til en friskole.«

Den 3. maj 1869 begyndte skolen ude på gården med fire elever. Som lærer valgte man Hans Knudsen. Han var 24 år og havde et mindre landbrug på Landsgrav Mark. Han var fra Langeland og havde haft to højskoleophold. Forældrene henvendte sig til ham, og han indvilligede i at gøre forsøget med en lille friskole.

Inden årets udgang var der 13 elever. Ni drenge og fire piger. Børnenes alder har været fra fem til ni år.

I 1885 trak Hans Knudsen sig tilbage, da var der 19 elever. Han havde senere stor succes med sine havebrugsskole i Landsgrav.

Skolen kunne ikke være på gården, så den flyttede til forsamlingshuset, hvor der indrettedes en skolestue og to små stuer til lærerinden.

Skolebygningen Ved generalforsamlingen 31. januar 1914 blev der nedsat et udvalg, der skal arbejde med en ny skolebygning. Allerede den 17. marts havde man byggegrunden, for man havde fået tilbudt en grund på gårdejer Laursens mark ved Landsgrav-Holmstrupvejen, et stykke fra Korsørvejen, så skolen kunne ligge i ro og fred.

Få dage efter forelå bygmester Johs. Olsens tegninger og overslag, der med få ændringer godkendtes.

Ved indvielsen skænkede pastor Møller den nye skole to kønne og gode lamper, bygmester Olsen skænkede sit honorar og ligeledes landinspektør Jensen sit.

Der var ikke blevet råd til en gymnastiksal, men det løstes ved, at der dannedes et aktieselskab, væsentligt bestående af de samme mennesker som i skolekredsen, til opførelse af et nyt forsamlingshus lige ved friskolen. I fundatsens § 2, står: »Ifølge sin Beliggenhed og Oprindelse har Friskolen gratis Ret til Forsamlingshuset til Gymnastikundervisning af enhver Art samt til Fester.«

Selvejende institution Aktieselskabet Landsgrav Forsamlingshus vedtog i 1956 at overdrage huset til friskolen. Det var omtrent de samme folk begge steder, og så omdannedes friskolen til en selvejende institution.

Derefter opførtes mellem skolen og forsamlingshuset en garage og en læmur, og forsamlingshuset forlængedes mod vest, så der blev plads til skolekøkken og to skolestuer.

På samme tid drøftedes, om skolen skulle overbygges med en efterskole, og senere overvejede man en realafdeling. Men så kom skoleloven af 1958, der gav friskolen indstillingsret til realafdelingerne på gymnasiet og kommuneskolerne.

I 1967 kunne skolelederen oplyse, at skolen havde 59 børn og børnehaveklassen 18. Elevtallet steg og i 1968 byggedes til.

Skolen har udvidet sig. Nu er der børnehaveklasse, og undervisningen slutter med 9. klasse. Det samlede elevtal er i dag 220.