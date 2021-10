Jette Elverdam og Frank Guldagger (med blomster i favnen) tog på vegne af Bis´Koppen imod Landdistriktsprisen 2021 på Milling Hotel Park i Middelfart i mandags.

Send til din ven. X Artiklen: Hædret forening overrasket over indstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hædret forening overrasket over indstilling

Foreningen Bis´koppen vidste slet ikke, at det tidligere missionshus var indstillet til Landdistriktsprisen 2021. Men mandag vandt foreningen prisen, der både er et kæmpe skulderklap og en økonomisk håndsrækning.

Slagelse - 13. oktober 2021 kl. 08:09 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Vi vidste slet ikke, at vi var blevet indstillet til prisen og af hvem, før jeg blev ringet op i forrige uge af en medarbejder fra Indenrigs- og Boligministeriet, fortæller Jette Elverdam. Hun har i knap to år været formand for Bis´Koppen i Bisserup, men som dels borger i Bisserup dels som bestyrelsesmedlem i foreningen i længere tid har hun været med fra den spæde start, hvor kimen blev lagt til et landsbyhus ud over det sædvanlige.

- Det var oprindelig Frank Guldaggers idé at skabe et landsbyhus i Bisserup, som skulle kunne noget andet end byens forsamlingshus, fortæller Jette Elverdam, der derfor også mandag den 11. oktober modtog Landdistriktsprisen 2021 i selskab med netop ham. Han bor som Jette Elverdam i Bisserup, hvor der bor lige på den anden side af 500 borgere.

Halvdelen af byen betaler - Vi er lige nu 250 medlemmer i foreningen, der alle betaler 100 kroner i medlemskab hvert år, men der er jo mange andre, der bruger huset i det daglige, fortæller Jette Elverdam, der er utrolig glad for både prisen og de 15.000 kroner, der fulgte med både diplom og blomster.

- Det viste sig at være LAG-koordinator fra Slagelse Kommune, Anne Mette Christiansen, der havde indstillet os til prisen. Hun var for noget tid tiden på besøg i Bisserup, hvor hun blandt andet også besøgte Bis´Koppen, fortæller Jette Elverdam, der kun blev positivt overrasket over indstillingen, der nu også har ført til en flot anerkendelse i form af en pris.

Fantastiske mennesker - Prisen er langt fra bare til Bis´Koppen. Prisen er også til alle de fantastiske og initiativrige mennesker i Bisserup, der hele tiden er med til at gøre Bisserup til et bedre sted at bo. Det er jo dem, der holder det hele kørende, siger Jette Elverdam. Artiklen fortsætter efter billedet...

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek ønsker her Frank Guldagger tillykke med prisen, hvor der udover diplom og blomster også følger 15.000 kroner. Privatfoto.

Fordi både i første omgang indstillingen og i anden omgang førstepræmien på de 15.000 kroner kom bag på Jette Elverdam, er pengene endnu ikke øremærket til noget.

- Vi vidste faktisk slet ikke, at der fulgte penge med prisen, førend vi fik dem overrakt, men det var en rigtig god overraskelse at få, lyder det fra Jette Elverdam. Landdistriktsprisen 2021 blev overrakt af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, hvis ministerium står bag prisen.

Stærke fællesskaber - Landdistriktsprisen har fået mange flotte og gode nomineringer, som viser, at vi har stærke lokale fællesskaber og mange ildsjæle i landdistrikterne. Jeg er glad for, at vi med Landdistriktsprisen kan sætte fokus på og hylde deres store og nødvendige arbejde for et sammenhængende Danmark. Jeg har i dag overrakt prisen til Bis´Koppen i Bisserup, som har gjort et imponerende stykke arbejde for lokalområdet, lød det fra Kaare Dybvad Bek ved overrækkelsen, der foregik på Milling Hotel Park i Middelfart.

Men hvad er det så for et imponerende stykke arbejde, som Bis´Koppen har gjort? Altså udover i første omgang at rejse over 300.000 kroner i løbet af blot et halvt år til køb af det tidligere missionshus og siden hen fremskaffe et par millioner yderligere til renovering af huset.

Stor mangfoldighed - Der er en meget klar linje mellem Bis´koppen og Bisserup Forsamlingshus, og vi skal ikke gå hinanden i bedene. Vi er ikke et forsamlingshus. Hos os har vi blandt andet en udlånscentral, hvor det for eksempel for 25 kroner per gang er muligt at låne en barnevogn, en cykel eller forskelligt værktøj. Vi har det, vi kalder håndsrækninger, som kan være indenfor it-hjælp eller lignende. Vi har en bedstemor-ordning i forhold til børnepasning, vi har en café med hjemmebagt kage tre gange om ugen og en strikkecafé, og der er mulighed for at spille billard, krolf og både indendørs og udendørs dart, og så har vi musikarrangementer, remser Jette Elverdam op for at give bare et lille indblik i Bis´Koppens mangfoldighed.

Mange ting er for alle, andre alene for medlemmerne, men uanset er Bis´koppen byens mødested, hvor der ifølge Jette Elverdam er plads til alle. Snart er en cykelstation også på vej, hvor der bliver mulighed for både opladning af elcykel og luft til flade hjul.

Og formanden for dommerpanelet, Finn Jorsal, er enig i det hele.

- Bis´Koppen udmærker sig ved både at have skaffet en imponerende finansiel støtte til istandsættelse af kulturhuset og tænkt den fremtidige drift af huset ind i projektet. Samtidig har foreningen et stort antal frivillige, som driver aktiviteterne i kulturhuset, lyder det fra Finn Jorsal.

Andenpræmien 10.000 kroner gik til købmandsparret Anne og Kent Gregersen fra Haastrup, hvorimod tredjepladsen og en præmie på 5.000 kroner gik til Fjerritslev College.