Se billedserie Formand for Korsør Tennisklub Henning Stokholm Buch blev særdeles overrasket over at få tildelt »Dampfærgekaptajnen« for sin store indsats i klubben, der har markant medlemsfremgang. Foto: Helge Wedel

Hæderskaptajn til tenniskaptajn

Formand for Korsør Tennisklub Henning Stokholm Buch hædret med »Dampfærgekaptajnen«, der nu er uddelt 34 gange til personer og virksomheder, som har eller betyder noget for Korsør og omegn.

Slagelse - 14. august 2021 kl. 09:21 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg er virkelig overrasket. Det kom helt bag på mig.

Sådan lød det med oprigtig overraskelse i stemmen fra formand for Korsør Tennisklub de seneste fem år 65-årige Henning Stokholm Buch, da det gik op for ham, at tidligere tandlæge og medlem af tennisklubben Vibeke Poulsen havde bundet ham en historie på ærmet om årsagen til, at den lokale journalist fra Sjællandske pludselig var dukket op. Det skete under dække af, at Korsør Tennisklub har eksisteret siden 1911 - altså i 110 år. Så vidt vides alle årene med adresse på Møllevangen.

Medlemsfremgang I begrundelsen for at tildele »Dampfærgekaptajnen«, hed det blandt andet, at Henning Stokholm Buch i sine foreløbige fem år som formand er lykkedes med at fremme interessen for tennis hos de helt unge, ligesom han med en ihærdig social indsats har øget klubbens medlemstal ganske betragteligt, så næsten 100 nu er med i klubben.

Ikke kun min skyld I en lille improviseret takketale slog Henning Stokholm Buch fast, at det ikke kun er en formand, der sikrer klubben fremgang.

- Uden jeres opbakning og store frivillige arbejde, så ville vi ikke være lykkedes med så meget, sagde Henning Stokholm Buch henvendt til de fremmødte medlemmer, efter de havde klappet af ham.

Lunkent vand Klubhuset står skarpt vedligeholdt og nymalet. Det er det tidligere billethus fra Korsør-Kiel-overfarten, der i starten af 1970erne blev flyttet fra havnen til tennisklubben, som dermed også fik varmet vand, selv om solen ikke skinnede. Før krævede det nemlig solskin for at få lunkent vand i en vandbeholder, hvis vand blev bruget til at bade i.

Hyggelig klub Henning Stokholm Buch fortæller, at mange gæster fra andre tennisklubber hen over sommeren har besøgt klubben i Korsør.

- Der er udtalt begejstring fra de besøgende over de fine og meget hyggelige forhold, vi har, siger Henning Stokholm Buch

»Dampfærgekaptajnen« Hædersuddelingen af den adskillige kilo tunge bronzefigur »Dampfærgekaptajnen« er sket siden 9. juli 1984, hvor den daværende Bikuben markerede sit 125 års jubilæum, ved at skænke byens borgere granitskulpturen af »Dampfærgekaptajnen« udført af billedhuggeren Sven Bovin. Den står på Caspar Brands Plads ikke langt fra den røde bygning, hvor Bikuben og senest Sydbank havde adresse. Samtidig blev der fremstillet 25 statuetter i bronze, hvis uddeling bestyrelsen for Korsørfonden sørgede for. I 2009 blev der fremstillet yderligere 25 statuetter. Modtagerne skal ved deres død leverer statuetterne tilbage til Korsørfonden.

Seneste uddeling fandt sted i 2018, hvor den daværende formand for Korsør Bevaringsforening Gyrit Kaaber blev modtager nummer 33 af hædersprisen.