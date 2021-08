Michelle Christensen lider af slem migræne og mener at være blevet fyret fra sin uddannelsesaftale som SOSU-elev i Kalundborg Kommune på grund af sine sygedage. I dag arbejder hun som tilkaldevikar i Slagelse og har næsten ingen migræneanfald længere. Arbejdsmiljøet er for hårdt, siger hun. Og nogle steder åbenhart hårdere end andre.Foto: Fleur Sativa

Hårdt arbejdsmiljø blandt SOSU-ansatte: - Når man er elev, så findes der ikke sygdom

26-årige Michelle Christensen var få måneder fra at færdiggøre sin uddannelse som SOSU-hjælper, da hun blev fyret. Nu må hun starte forfra. Et for hårdt arbejdsmiljø gør det for svært at gennemføre uddannelsen, mener hun.

Slagelse - 17. august 2021 kl. 06:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

10. juli, 19.36: »Du bliver i den grad behandlet dårligt. Det er vi flere, der har snakket om. Det er jo nærmest psykisk terror.«

20. juli, 17.38: »Jeg får ondt i maven. Vi andre går på job med konstant frygt.«

27. juli, 13.16: »Vi er ved at rende os til døde.«

Michelle Christensen skal ikke bladre længe: For hendes telefon er fyldt op med SMS'er fra kolleger, der alle fortæller den samme historie, som den hun selv nu ønsker at stå frem med: Den handler om at være SOSU-elev. Og om det arbejdspres, der - ifølge hendes udsagn - gør det svært at gennemføre uddannelsen.

- Her er den, siger hun, da hun sidder i sit køkken hjemme i Slagelse og finder den næste SMS frem.

Den er fra FOA, som Michelle Christensen har været i kontakt med, siden hun blev fyret fra sin uddannelsesaftale, der var indgået med Kalundborg Kommune. Fyringen skete ifølge Michelle Christensen på grund af tre enkeltstående sygedage, som hun ikke dokumenterede med en lægeerklæring, da hun lå med migræneanfald. Og selv om Kalundborg Kommune mener, at der lå mere bag, taler SMS'en fra en af FOAs repræsentanter sit eget sprog:

12. juli, 16.57: »De burde have givet dig en chance til.«

Tre måneder tilbage Det skal dog fra start slås fast: Rent juridisk er der ikke noget at komme efter i sagen om Michelle Christensens fyring. Det står sort på hvidt i selvsamme besked fra FOA. Men i beskeden vurderes det, at det »rent menneskeligt« ikke var »den rigtige beslutning.«

Kalundborg Kommune har ikke ønsket at kommentere på den konkrete sag. Men Sjællandske er i besiddelse af flere papirer i sagen: Blandt andet ophævelsen af uddannelsesaftalen, der blev sendt til Michelle Christensen den 29. juni i år.

På dette tidspunkt havde hun bare tre måneder tilbage af sin uddannelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kalundborg Kommune fyrede Michelle Christensen, da hun havde blot tre måneder af sin uddannelse tilbage. Foto: Fleur Sativa

Her begrunder kommunen fyringen med »grov misligholdelse af uddannelsesaftale« og peger blandt andet på, at Michelle Christensen har haft flere sygedage og udeblivelser, hvortil hun har modtaget advarsler. Derudover peger Kalundborg Kommune på, at Michelle Christensen tidligere på året bad om fri på sin fars fødselsdag. Noget, der undrede kommunen: Han er - og var - nemlig død.

Den store drøm - Der var ikke tale om en fødselsdag, men om en mindehøjtidelighed i forbindelse med hans fødselsdag, fortæller Michelle Christensen, hvis far, som hun stod nær, døde den 18. december efter kort tids sygdom.

Han blev 59. Så i år skulle han have været fyldt rundt.

"Det var min fars største ønske, at jeg færdiggjorde min uddannelse"

- Michelle Christensen, tidligere SOSU-elev - Michelle Christensen, tidligere SOSU-elev - Det var min fars største ønske, at jeg færdiggjorde min uddannelse, forklarer Michelle Christensen, der også altid har hjulpet sin mor, der er kronisk syg.

Den 13. januar var hun derfor tilbage i praktik, selv om hun stadig var tynget af sorg over sin fars for tidlige død. Ønsket kom nemlig ikke kun fra hendes far: At blive SOSU-hjælper er Michelle Christensens store drøm. Noget, hun blev klar over, da hun som 23-årig fik arbejde som sommerferieafløser i hjemmeplejen og med egne ord »forelskede sig«:

- Jeg mærkede taknemmeligheden fra dem, der ikke kunne selv. Og jeg mærkede, at jeg gjorde noget for andre og var noget for dem. Det betyder rigtig meget for mig, forklarer den 26-årige - nu tidligere - SOSU-elev, der drømmer om at have med plejen af ældre at gøre.

I et dokument, som Sjællandske er i besiddelse af, beskriver en uddannelsesvejleder hende som »faglig teoretisk stærk«, »kompetent« og »arbejdsom.«

Fra sygdomsramt til arbejdende på fuldtid Efter Kalundborg Kommune har valgt at fyre Michelle Christensen har ingen anden kommune dog ønsket at overtage hendes uddannelsesaftale. Det er for dyrt at ansætte hende og tilknytte hende en vejleder for så kort tid, som hun har tilbage, lyder det fra de i alt seks kommuner, hun har forhørt sig hos. Heriblandt Slagelse.

Men der er også kommet noget godt ud af fyringen: Michelle Christensen har fået job som tilkaldevikar og arbejder i øjeblikket næsten fuldtid, hvor hun tidligere har været på nedsat tid grundet sine slemme migræneanfald, der ofte kommer, når hun er stresset eller udsættes for pres.

I dag, hvor hun arbejder i Slagelse, er de stort set forsvundet. Men som SOSU-elev i Kalundborg Kommune kom de særligt ofte, mener Michelle Christensen. Artiklen fortsætter efter billedet...

I dag, hvor Michelle Christensen arbejder som tilkaldevikar i Slagelse, er hendes migræneanfald stort set forsvundet. Foto: Fleur Sativa

- Når det er værst, er det så slemt, at jeg bare skal være i et mørkt rum og sove. Hvis jeg kan. For jeg kan ingenting, beskriver hun.

- Jeg er sikker på, at det var særligt slemt på grund af arbejdsmiljøet, uddyber Michelle Christensen, der ifølge eget udsagn tidligere - som ansat i Kalundborg - er taget på arbejde, selv om hun har været syg og dårlig.

Presset af hårdt miljø - Når man er elev, så findes der ikke sygdom. Så hvis man bliver syg, bliver der set ned på én, forklarer hun og husker en episode, hvor en anden elev var blevet påkørt i forbindelse med et trafikuheld og derfor ikke kunne møde på arbejde:

- Det fik vi på arbejdet at vide om morgenen, og der snakkede de andre ansatte kun om, hvor surt det var for dem, at de skulle arbejde ekstra, beskriver Michelle Christensen, der derfor selv mødte op med blandt andet influenza-symptomer under coronapandemien.

"(...) da jeg ringede til min gruppeleder for at melde mig syg, fik jeg at vide, at jeg skulle komme alligevel. Så det gjorde jeg."

- Michelle Christensen, tidligere SOSU-elev - Michelle Christensen, tidligere SOSU-elev - Jeg var rigtig dårlig, men da jeg ringede til min gruppeleder for at melde mig syg, fik jeg at vide, at jeg skulle komme alligevel. Så det gjorde jeg, forklarer hun og trækker på skuldrene.

- Som elev føler man sig presset til at møde op uanset hvad, vurderer hun og husker en anden elev, der blev fyret, da hendes barn fik konstateret autisme:

- Det mente de (Kalundborg Kommune, red.) åbenbart ikke, at hun kunne rumme ved siden af sit arbejde. Da det skete, var vi alle sammen skrækslagne. For vi gik hele tiden og tænkte: »Det bliver os næste gang, hvis vi er uheldige.«

Hænger ikke sammen Michelle Christensen har dog ikke kun travlt med at pege fingre ad Kalundborg Kommune. Hun mener, det er et generelt problem i hele landet, at mulighederne for at færdiggøre sin uddannelse som SOSU-elev afhænger af, om man har trukket »det forkerte nummer«, når det kommer til, hvilken praktikplads man får tildelt.

Det skyldes, at arbejdsmiljøet er for hårdt, og at de ansatte er for presset. I en grad hvor det i sidste ende går ud over eleverne, der enten selv siger op. Eller - som Michelle Christensen - bliver fyret.

- Det hænger bare ikke sammen med påstanden om, at samfundet skriger på kvalificeret arbejdskraft i plejesektoren, når man tydeligvis samtidig lader giftigt arbejdsmiljø afgøre, hvem der kommer gennem nøglehullet. Det er som et lotteri, ud fra hvilken arbejdsplads du ender med at være elev i, om du består eller ej, fordi arbejdsmiljøet får jaget dig ud. Sådan skal det ikke være, fastslår Michelle Christensen.