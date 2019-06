Formand for Korsør Havn Henrik Brodersen DF) mener, at byrådskollegaen og udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) nedgør havnen og dens ansatte. Ifølge Brodersen er Jørgen Grüners spidskompetence mangel på viden om havnedrift. Foto: Korsør Havn.

Hårde ord fra havneformand om udvalgsformands uvidenhed

Havneformand Henrik Brodersen (DF) mener udvalgsformands Jørgen Grüners (SF) spidskompetence er udvidenhed om havnedrift og at han nedgør havnens ansatte og de omkring 60 virksomheder, der er kunder i havnen. Fremtiden for Korsør Havn vækker stærke følelser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her